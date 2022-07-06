Sanatçılar doğayla baş başa farklı eserler üretti

Trabzon'da farklı sanat dallarıyla ilgilenen sanatçılar, kentin turistlik mekanlarında eserler üretti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ile Tılsım Uluslararası Sanat Derneği, Maçka ilçesinde "Tabiat Turizmi Etkinlikleri" düzenledi.

Etkinlik kapsamında il genelinde ebru, fotoğraf, çini, tezhip, üç boyutlu şekillendirme, baskı, keçe, filografi ve resim ile ilgilenen 20 sanatçı bir araya gelerek bölgeyi gezdi.

Şube Müdürü Akif Ümüzer ve ekibinden, Altındere Vadisi Milli Parkı'na yaptırılan seyir terasları hakkında bilgi alan sanatçılar, workshop etkinliği gerçekleştirdi.

Ressamlar, Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nı manzaraya karşı tuvale yansıtırken, fotoğraf sanatçıları da en güzel kareleri yakalamak için emek harcadı. Diğer sanatçılar ise Milli Parklar'a ait tesislerde sanatlarını icra etti.

Sanatçılar daha sonra Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki İdari Ziyaretçi Merkezi'nde eserlerini sergilendi. Ümüzer de sanatçıların eserlerini inceledi.

Tılsım Uluslararası Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Azmi Natık Aydın, AA muhabirine, derneğin farklı sanat dallarını bir arada bulundurduğunu belirterek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Trabzon Şube Müdürlüğü ile güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şube müdürlüğü ile ortak çalışmalar yaptıklarını ifade eden Aydın, "Çiniden yağlı boya resim çalışmasına, keçeden tezhip sanatına kadar birçok farklı sanat dalını icra eden arkadaşlarımızla bir araya geldik." dedi.

Aydın, sanat ve doğayı iç içe yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Milli parkların tesislerini gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldık. Sanatçılar olarak en büyük sıkıntımız, insanlarımız salonlarda sanata çok fazla rağbet etmiyorlar, daha çok sanatla ilgilenen insanlarımız geliyorlar. Biz de sanat ile doğayı buluşturup eserlerimizi de sergileyerek insanların ilgisini çekmeye çalıştık. Hem sanatı daha ön plana çıkararak insanlara anlatmaya çalışıyoruz hem de doğayla iç içe oluyoruz. Çok keyifli çalışmalar ortaya çıkıyor, atölyelerde çalışmaktan daha zevkli zamanlar geçiriyoruz."

Daha önce de Trabzon Müze Müdürlüğü ile birlikte çalıştıklarını anlatan Aydın, "Tomara Şelalesi ve Uzungöl'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Bu şekilde resmi ve özel kurumlarla ortak çalışmalar yapıyoruz. Kurumların tanıtımını yapıyor, faaliyetleri hakkında bilgi ediniyoruz, ayrıca daha çok insana ulaşabilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Aydın, Sümela Manastırı'nın önemine işaret ederek bölgede en çok ziyaret edilen Sümela'yı da eserleriyle tanıttıklarını söyledi.

"Sümela Manastırı ve bizlerin yaptığı sanatsal çalışmalar kültürel mirastır"

Etkinliğe katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Filistinli Shahd Alzatari de 4 yıldır eğitim için Trabzon'da olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl ebru sanatı ile tanışma fırsatım oldu. Çok güzel bir gün geçirdik, farklı sanatlar ve sanatçılarla tanıştık. Sümela Manastırı'na da gitme fırsatım oldu. Ortam mükemmel, doğanın ortasında çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi." dedi.

Çini sanatçısı Pembe Gül İşgüzar Karagöz ise sanatı her dalda ve her yerde icra etmekten çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradan ayrı bir zevk aldık. Doğada yeşillik, çiçekler, sanatımızla ve farklı sanatlarla iç içeyiz. Hep birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Sümela Manastırı ve bizlerin yaptığı sanatsal çalışmalar kültürel mirastır. İki mirasın buluşması da içimizdeki coşkuyu artırdı, o yüzden de sanatımıza katkı, coşkumuza da coşku verdi."

Ressam Mustafa Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Trabzon Şube Müdürlüğü ile çok faydalı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Karadeniz'de fotoğrafçı veya ressam olmak zor bir şey değil çünkü doğa muhteşem. Hele de içerisinde manastır gibi önde gelen varlığımız bulunduğu sürece çalışmak bizim için çok daha keyifli ve heyecanlı." ifadelerini kullandı.

Altındere Vadisi'nin yeşilin her tonunu barındığını vurgulayan Arslan, "Görseli muhteşem, onun için burada olmaktan son derece memnunuz. Sanatçı arkadaşlarımızla farklı çalışmalar yaptık. Şube Müdürü Akif Bey de dernek olarak bize desteklerini esirgemiyor. Bu tür çalışmalarla sanatçıların yüreklerine dokunmak gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.