Trabzon'da Uluslararası Mizah Sergisi Açıldı
Trabzon'da Uluslararası Mizah Sergisi Açıldı

13.04.2026 20:20
Trabzon'da 12. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi açıldı, 35 ülkeden 126 eser sergilenecek.

Trabzon'da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un sanat şehri olduğunu ve sergide olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gülay, serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sanatın gelişmesi için özellikle Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç'ın çok büyük gayret sarf ettiğini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sıkıntılı ve stresli bir dönemde Trabzon'da serginin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İnsan böyle bir varlık işte bir tarafta sıkıntılar hayatın acı gerçeği var, bir tarafta böylesi güzel sanatsal faaliyetler var." dedi.

Mizah Sanatı Derneği Başkanı Taç da yurt içinden ve yurt dışından sanatçıların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 35 ülkeden 165 sanatçının 495 karikatür ve fotoğraf gönderdiğini ancak 126'sını sergileyebildiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden olmak üzere toplamda 126 eser, 19 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
