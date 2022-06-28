Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor - Son Dakika
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Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

28.06.2022 09:29

Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor Pandeminin ardından ilk kez bu kadar ziyaretçiyi ağırlıyorTRABZON Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de turizm durma noktasına gelirken, bu...

Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor

Pandeminin ardından ilk kez bu kadar ziyaretçiyi ağırlıyor

TRABZON Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de turizm durma noktasına gelirken, bu yıl pandeminin etkisini yitirmesi ile birlikte yeniden turizm hareketlenmeye başladı. Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii, bugünlerde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrarken, yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Pandemiden sonra ilk kez bu kadar yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya Camii'nde yerli turistten çok Arap turistlerin daha yoğunlukta olması dikkat çekti.

Genellikle Katar, Umman, Ürdün gibi ülkelerinden gelenler daha yoğunlukta olduğu gözlenirken özellikle Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı Korona virüs kaynaklı seyahat yasağını kaldırmasının ardından bu ülkeden gelecek ziyaretçi sayısında önemli artış olması bekleniyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek Ayasofya Camiini ziyaret edenler turizm rehberi öncülüğünde caminin tarihi hakkında bilgi alırken, turist rehberi Ahmet Zeki Apalın, düzenli olarak Ayasofya Camiinde turist getirdiğini söyledi. Zeki Apalın, yaptığı açıklamada "Düzenli olarak bu bölgeye tur yapan bir firmayız. Ben de onların rehberiyim ve getirdiğimiz herkes Ayasofya'yı beğenir. Özellikle Ayasofya'nın tarihini iyi anlattıktan sonra birçok insan bunu bilmiyor, zaten öğrendikten sonra gelirler, beğenirler. Son zamanlarda yapılan düzenleme gezmek açısından gayet güzel oldu başarılı, o yüzden emeği geçenleri tebrik ediyorum. Turizm Arap, şu bu ayırım diye gözetmez. Dolayısıyla gerçekten tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi görmek, öğrenmek için geliyorsa, nereden gelirse gelsin toplumsal huzuru bozmadıkları sürece biz kabul ederiz ve destekleriz" dedi.

Ziyaretçilerden Sefa Başak, yerli ziyaretçiden ziyade Arap turistlerin çoğunlukta olduğunu ifade ederek "Ayasofya'ya bir yıl önce gelmiştim. Restorasyondan sonra özellikle Arap turistlerin daha yoğun olduğunu görüyorum. Çok güzel bir mekan. Genelde yerliden ziyade Arap turistlerin çoğunlukta olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'daki Ayasofya Camii yerli turistten çok Arap turistlerin akınına uğruyor - Son Dakika

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