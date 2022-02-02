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Trabzon Devlet Tiyatrosu "Krem Karamel" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Krem Karamel" adlı oyunu sahneleyecek

02.02.2022 15:36
Trabzon Devlet Tiyatrosu "Krem Karamel" adlı oyunu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Krem Karamel" adlı oyunu bu hafta da sahneleyecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Krem Karamel" adlı oyunu bu hafta da sahneleyecek.

Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Funda Mete'nin yönettiği oyunda, Sinem Ersu rol alırken, yönetmen yardımcılığı ise Elvan Saliha Karahasan paylaşıyor.

Dekor tasarımının Büşra Eroğlu, kostüm tasarımının Gökçe Şener, ışık tasarımının Muharrem Boran, müziğinin Kemal Günüç'e ait olduğu oyunun sahne amiri Aynur Yılmaz, kondüvit Adem Öztürk, ışık kumanda Adem Eroğlu, sahne makinistleri Barış Çolak, aksesuarı Ali Boran, sahne terzisi Samet Çelik, peruka Bahri Mutlu ve suflozü Aynur Yılmaz.

Hafta boyunca gösterilecek oyun, yarın ve 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 5 Şubat Cumartesi günü ise 15.00 ile 20.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

AA muhabirine açıklama yapan Sinem Ersu, "Krem Karamel"in tek kişilik bir kadın oyunu olduğunu söyledi.

Oyunda toplumsal şiddete dikkat çektiklerini dile getiren Ersu, oyunda toplumun insanlara dayattığı bazı kalıpların anlatıldığını ifade etti.

Ersu, oyunda daha çok kadınlar üzerinde durduklarını belirterek, "Mutlu olmak için çabalayan ama bunu beceremeyen, hep dışarıda kendini mutlu gösteren bir anneyi anlattık." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Krem Karamel' adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon Devlet Tiyatrosu "Krem Karamel" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika
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