Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kaç Tilki Kaç"ı sahneleyecek - Son Dakika
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Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kaç Tilki Kaç"ı sahneleyecek

12.09.2022 16:52
Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kaç Tilki Kaç"ı sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kaç Tilki Kaç" oyununun prömiyerini bu hafta yapacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kaç Tilki Kaç" oyununun prömiyerini bu hafta yapacak.

Jean de La Fontaine'nin yazdığı, Nurullah Kalkan'ın çevirisini yaptığı oyunun, dekor tasarımı Büşra Eroğlu Aydın, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Salih Kerem Memişoğlu, koreografisi ise Köksal Ünal'a ait.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönettiği oyunda, Mahir Elvan, Sıla Ömeroğlu, Faik Gürbüzlü, Burhan Kurt, Oğuzhan Asak, Pelin Beğendi, Durulcan Yaman, Derya Hatipoğlu, Elif Epcimoğlu, Dilan Serinyel, Ensar Kaplan, Göknur Paslı, Ebru Karahasan, Ayşe Natır, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aybüke Yılmaz Kurt rol alıyor.

Çocukların ağaç ve orman sevgisini arttırmak, var olan orman ve çevre koruma duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla sahnelenecek oyun, 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, La Fontaine, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Kaç Tilki Kaç'ı sahneleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kaç Tilki Kaç"ı sahneleyecek - Son Dakika
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