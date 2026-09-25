Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu 1 Ekim'de 'Töre' oyununun prömiyeriyle açacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu 1 Ekim'de 'Töre' oyununun prömiyeriyle açacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonunu 1 Ekim'de Turgut Özakman'ın yazdığı 'Töre' adlı oyunun prömiyeriyle açacak. Prömiyer saat 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yapılacak; oyun 2-3-8-9 ve 10 Ekim'de de izlenebilecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), 1 Ekim'de "Töre" adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşacak.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda perde, Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyunla açılacak.

Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.

Ceyhun Gen, Selin Poyraz, Göknur Paslı, Durulcan Yaman, Elif Kaplan, Pelin Beğendi Solak, Semiha Özcelep, Deha Beşyıldız, Beril Gülten Aktürk, Gülşah Canbakal ve Gizem Baş'ın rol aldığı oyunun prömiyeri, 1 Ekim Perşembe günü 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde yapılacak.

Dekor tasarımı Bekir Beğen, kostüm tasarımı Tuğçe Özdemir, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait oyunun müziklerini ise Berkay Yiğitaslan hazırladı.

Oyun, 2-3-8-9 ve 10 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
Turgut ÖzakmanKültür SanatKültürSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
16:58
Osimhen’in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
Osimhen'in sakatlığıyla ilgili sürpriz gelişme
16:56
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:52:18. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu 1 Ekim'de 'Töre' oyununun prömiyeriyle açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei