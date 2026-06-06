Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılındaki altıncı durağı olan Trabzon Kültür Yolu Festivali, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programla başladı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay katıldı.

6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında kent genelinde çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenlenecek. Festivalin açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Yazgı, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan "Hane" Albayrak Hat Sergisi'ni gezdi.

Yazgı daha sonra Trabzon Müzesi'nde açılan "Yaşayan Miras: Trabzon" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergilerini ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı. Festival kapsamında kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran sergiler, konserler, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri 9 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak. - TRABZON