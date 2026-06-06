Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı

Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı
06.06.2026 13:24  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılındaki altıncı durağı Trabzon'da başladı. 6-14 Haziran tarihleri arasında sürecek festivalde sergiler, konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılındaki altıncı durağı olan Trabzon Kültür Yolu Festivali, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde düzenlenen programla başladı.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay katıldı.

6-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında kent genelinde çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenlenecek. Festivalin açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Yazgı, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan "Hane" Albayrak Hat Sergisi'ni gezdi.

Yazgı daha sonra Trabzon Müzesi'nde açılan "Yaşayan Miras: Trabzon" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergilerini ziyaret ederek eserler hakkında bilgi aldı. Festival kapsamında kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaran sergiler, konserler, söyleşiler ve çeşitli sanat etkinlikleri 9 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak. - TRABZON

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Türkiye, Trabzon, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı’nda devam ediyor Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Görüntü Türkiye’den Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

13:58
Fenerbahçe Genel Kurulu’nda kavga çıktı
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga çıktı
13:50
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı
13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 14:03:35. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Kültür Yolu Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.