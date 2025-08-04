Trabzon Tarihi Yapılar Dijitalde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Trabzon Tarihi Yapılar Dijitalde

04.08.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ, Ortahisar'daki 260 tarihi yapıyı dijital ortama aktaracak proje başlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) yürütülen Bellekten Dijitale Trabzon Tarihi Yapı Mirası Projesi ile Ortahisar ilçesindeki 260 tarihi yapının detaylı bilgilerinin yer aldığı envanter dijital ortama aktarılacak.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Dr. Temel Sağlam ile ekibi, Trabzon'daki mimari çeşitliliğin bilinirliğini arttırma ve farklı türlerdeki yapıları dijital ortamda toplama amacıyla proje oluşturdu.

Projede yer alan bilgisayar, harita, mimarlık, tarih ve sanat tarihi bölümlerindeki akademisyenler, başta Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesindekiler olmak üzere Ortahisar'daki 260 yapı üzerinde çalışma başlattı.

Yapıları dönemlerine ve işlevlerine göre sınıflandırarak internet sitesine aktaran akademisyenler, tarihi yapıların bulunduğu alanlara karekodlar yerleştirip ziyaretçilerin gezdikleri mekanla ilgili detaylı bilgi almasını sağlıyor.

Akademisyenler, yapıların tarihçesi, mimari özellikleri, planı, rölövesi, malzemesi, süslemesi ve varsa kitabesinin Türkçe çözümlemesi gibi bilgilerin yer aldığı "https://web.ktu.edu.tr/sanalkent/" isimli internet sitesini tarih severlerin hizmetine sundu.

Yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen Ayasofya Cami, Kızlar Manastırı, Taşhan, Bedesten ve Zağnos Paşa Köprüsü de projenin uygulandığı mekanlar arasında yer alıyor.

Tarihi alanları ziyarete gelenler giriş kısmında yer alan karekodu cep telefonları aracılığıyla kullandıklarında yapıların geçmişinden bugüne dair birçok bilgiye ulaşabiliyor.

Proje yürütücüsü ve KTÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Dr. Temel Sağlam, AA muhabirine, projenin aynı zamanda TÜBİTAK tarafından "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında desteklendiğini söyledi.

Sağlam, Trabzon'daki mimari çeşitliliğin bilinirliğini arttırma ve farklı türlerdeki yapıları dijital ortamda toplama amacıyla projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

Projede farklı fakültelerden akademisyenlerin yer aldığını belirten Sağlam, "Projenin başlangıcında yalnızca Vakıflar Bölge Müdürlüğü uhdesindeki yapıları, yani yaklaşık olarak 60 civarında bir yapıyı envanter listesine almıştık. Sahada çalışmaya başladığımız zaman başka kurumların uhdesindeki yapıları da dahil etme ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla Ortahisar'da 260 yapıyı çalıştık." ifadesini kullandı.

Sağlam, yapıları dönemlerine ve işlevlerine göre sınıflandırarak çalışmaya başladıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dönemsel sınıflandırmada tarihin arka planında hangi medeniyet tarafından hangi tarihte yapıldıysa onu sınıflandırdık. Helenistik dönem, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Komnenoslar ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi olarak dönemsel sınıflandırmalar yaptık. Osmanlı dönemi çok uzun bir periyot olduğu için erken, klasik ve geç Osmanlı olarak üç döneme ayırdık. Cumhuriyet dönemini de dahil ettik. Bir de işlev sınıflandırması yaptık. İşlev sınıflandırması kataloglarına dini ve sivil yapılarda 30'dan fazla grup yer alıyor."

"Başka yerde ulaşılamayacak birçok veriye ulaşabilirsiniz"

Temel Sağlam, projede bir diğer önemli çalışmanın ise yapılar için oluşturulan karekodlar olduğunu vurguladı.

İçerisinde yapılara ait bilgilerin yer aldığı karekodları mekanların giriş kapıları ya da tabelalarına yerleştirdiklerini aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Projemizin ana sayfasına erişirseniz sizi yapıların liste halinde olduğu sayfa karşılayacak. Aslında o ana sayfada ilgili yapı ile alakalı başka yerde ulaşılamayacak birçok veriye ulaşabilirsiniz. Karekod ile sayfaya girdiğinizde ilk önce yapının künyesi karşılar, arkasından o yapıyı tanıtacak bir görsel, onun altında da o yapının nerede olduğunu, nasıl ulaşılacağını gösteren 'haritada bul' bölümü yer alıyor."

Sağlam, yapılan çalışmalar sonucunda yeni bulunan envanterlerin dijital ortama aktarılmasının yazılı kaynaklara eklenmesinden daha kolay olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Ortahisar, trabzon, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Tarihi Yapılar Dijitalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
09:57
Yemen’de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
Yemen'de göçmen teknesi battı: 68 kişi hayatını kaybetti
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:24:38. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon Tarihi Yapılar Dijitalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.