Trabzon'da restore edilen kilise müze olarak hizmet verecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restorasyonu tamamlanan kilisenin, müze olarak ziyarete açılacağı bildirildi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin tarihi ve turistik bölgesi Orta Mahalle'de bulunan St. Michael Kilisesi'nde yürüttükleri restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Tarihi 1800'lü yıllara dayanan yapının Orta Mahalle Müzesi olarak hizmet vereceğini vurgulayan Ekim, sergilenecek eserlerin temin edilmesinin ardından müzenin ziyarete açılacağını aktardı.

Ekim, Akçaabat'ın geçmiş tarihlerden beri birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belediye olarak Akçaabat'ın ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalan tarihi eserleri korumak, iyileştirmek ve geleceğe aktarmak önemli sosyal vazifelerimizdendir. Bu kapsamda Orta Mahalle'de bulunan ve St. Michael Kilisesi olarak bilinen tarihi yapıyı aslına uygun şekilde restore edip müze olarak ilçemize kazandırdık. Restorasyon süreçlerini tamamladığımız müzemizin envanter temini için Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüşmelerimizi sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde burada sergilenecek tarihi eserler gelmiş olacak. Envanter temini sonrasında Akçaabat Orta Mahalle Müzemizin açılışını görkemli bir şekilde yapacağız."