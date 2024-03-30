Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, "Gölgeler" adlı oyunu sahneledi.

Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camii, Ramazan Ayında Çocuklar İçin Etkinliklere Ev Sahipliği Yapıyor

Üsküdar'daki tarihi Valide-i Cedid Camii, Hacı Ahmet Ünal Vakfı, Birr Gençlik Hareketi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler, çocukların ramazan ayını daha coşkulu şekilde idrak etmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında çocuklara yarışmalar düzenleniyor, ikramlarda bulunuluyor ve çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Etkinlikler, caminin avlusunda ramazan ayı boyunca devam edecek.