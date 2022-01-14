Trabzonlu 80 yaşındaki ressam eserlerini sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Trabzonlu 80 yaşındaki emekli resim öğretmeni Haydar Durmuş, kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Trabzon başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'de 30'dan fazla kişisel resim sergisi açan Durmuş, "Yorgun Renkler" isimli sergisini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı.

Serginin açılışına Vali İsmail Ustaoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, kamu kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Vali Ustaoğlu, sergiyi gezerek eserler hakkında Durmuş'tan bilgiler aldı.

Durmuş, "2000 yılından sonra Arsin ilçesinde yaptırdığım üç katlı binaya taşıdım. Eşimle birlikte orta kata yerleştim, binanın diğer katlarına da yaptığım resimleri asarak, sergilemeye başladım. Eserlerimin bir kısmını arkadaşlarıma verdim, bir kısmını da kayıt altına aldım." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin kendisine ilham kaynağı olduğunu ifade eden Durmuş, bölgenin renk ve biçim olarak çok zengin bir coğrafya olduğunu aktardı.

Durmuş, serginin 26 Ocak tarihine kadar açık kalacağı sözlerine ekledi.