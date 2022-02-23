Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor - Son Dakika
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Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor

23.02.2022 10:56

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşegül Kurşun, televizyonda izlediği cam işlemeciliği sanatında kendisini geliştirerek aldığı usta öğreticilik belgesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere eğitim veriyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan ev hanımı Ayşegül Kurşun, televizyonda izlediği cam işlemeciliği sanatında kendisini geliştirerek aldığı usta öğreticilik belgesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere eğitim veriyor.

Maçka Halk Eğitim Merkezince düzenlenen cam işlemeciliği kursunda bir süre eğitim alan iki çocuk annesi 44 yaşındaki Kurşun, 1500 derece sıcaklıkta çeşitli aparatları kullanarak atık cam, bardak, tabak ve şişelerden hediyelik eşyalar hazırlıyor.

Gerekli belgelerini tamamlayan Kurşun, Tarihi Alacahan'da açılan cam işlemeciliği kursunda iki aydır atık cam parçalarını eriterek nazar boncuğu, anahtarlık, süs eşyaları, tepsi ve kolye gibi ürünler yapıyor.

Usta öğretici Kurşun, AA muhabirine, 10 yıl önce açılan kursa giderek öğrendiği cam işlemeciliği kursunda usta öğretici olarak göreve başladığını söyledi.

Bir süredir cam atıklarının kendisine ekmek kapısı olduğunu belirten Kurşun, bu sanatı severek kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Kurşun, gördüğü renkli cam ürünleri ve atık parçalarını hobi olarak toplamaya başladığını ifade ederek, köydeki evinde de içecek ve parfüm şişeleri, atık camlardan tabakla bardakları da biriktirdiğini aktardı.

Cam işlemeciliğinde kullandığı malzemelerle sanatın incelikleri hakkında da bilgi veren Kurşun, "Günümüzde artık cam ürünlerde renkli boyalar kullanılıyor. O nedenle eskisi kadar güzel renkler bulamıyorum, bulduğum zamanda kırmak için saklıyorum. Rengi hoşuma giden tabak ve bardakları özellikle satın alıyorum, hem kullanıyorum hem de kırıldığı zaman parçalarını değerlendiriyorum." dedi.

Camdan ürünleri satın alarak kırıp, farklı objeler yapıyor

Çok beğendiği renkli cam kaseler, tabaklar ve bardakları ise satın alıp kırarak, 'bir gün lazım olur' düşüncesiyle sakladığını anlatan Kurşun, şunları kaydetti:

"Renkli camlar gördüğüm zaman dayanamıyorum. Bazen güzel renkteki parfüm şişelerini de saklıyorum. Mutfak eşyaları satan bir dükkandan gördüğüm mor renkteki bardak takımından 3 takım aldım. Kırıldıkça eritip farklı bir objeye dönüştürmeye başladım. Farklı renk ve modeldeki alkol şişelerini zaman zaman topluyorum."

Kurşun, çarşıda alışveriş yaparken gördüğü cam ürünleri bazen satın alarak, kırıp, kaplumbağa, nazar boncuğu, kuş, çiçek gibi ürünler yaptığını anlatarak, "Cam eritmek çok hoşuma gitti. Onu eritirken başka bir şeye odaklanma şansın yok. Ona şekil vermek değişik hissettirdi bana. Yapacağım ürünü hayal gücüme göre uyguluyorum. Örneğin, kuş yapmak yaklaşık 20 dakikamı alıyor. Eritip kullandığımız cam parçalarını tekrar kullanamıyoruz."

Cam işlemeciliğini öğrendikten sonra birkaç kez ateşte yandığını ifade eden Kurşun, Alacahan'a gelen turist ve ziyaretçilerin cam işlemeciliğine özel bir ilgi gösterdiğini söyledi.

Kurşun, ateş ve camın bir arada olmasının insanlara tehlikeli geldiğini vurgulayarak, "Ama benim için tam bir psikolojik tedavi, onunla uğraşmak beni çok rahatlatıyor. Trabzon'da çok yaygın bir sanat olmadığı için şuanda kursta 3 kişiye eğitim veriyorum. Ama inşallah bundan sonra daha fazla katılım olur." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor
Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor
Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor

YORUMLAR
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Ortahisar, Alacahan, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzonlu usta öğretici ateşte erittiği cam parçalarına şekil veriyor - Son Dakika


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