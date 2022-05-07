Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika
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Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar

07.05.2022 12:25

Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar Takıların yanı sıra Bordo Mavili hırkalar ve keşanlar da büyük ilgi görüyorTRABZON Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken,...

Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar

Takıların yanı sıra Bordo Mavili hırkalar ve keşanlar da büyük ilgi görüyor

TRABZON Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken, taraftarlar Bordo Mavi renkteki takılara, bilekliklere, tespihlere ve hırkalara yoğun ilgi gösteriyor. Takıların yanı sıra Bordo Mavili hırkalar ve keşanlar da büyük ilgi görüyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerler, ördükleri el sanatlarına şampiyon Trabzonspor'un forma renkleri olan bordo maviyi nakşediyor. Bordo Mavi renklerde yapılan el ürünleri büyük ilgi çekerken, kursiyerler, ördükleri hasır ve kazaziye ürünlere Bordo Mavili motifler işliyor.

Ortahisar Halk Eğitim Merkezinde görevli Kuyumculuk Teknolojisi öğretmeni Eda Bulut Şener, Trabzonspor'un şampiyon olmasının ardından bordo mavi renkli ürünlere büyük rağbet olduğunu ve taleplere yetişemediklerini söyledi. Şener "Kursiyerlerimize hasır ve kazaziye kursu veriyoruz. Şu an gündemimizde Trabzonspor'un şampiyon olmasından kaynaklı bordo mavi renklerden oluşan tespihler, kolyeler, özel bileklikler yani Trabzonspor'u simgeleyen, temsil eden çalışmalar yapıyoruz. Kursiyerlerimiz bu alanda yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyor. Burada yapılan ürünler satış ofisimizde halkımıza sunularak satılıyor. Şu an çok yoğun siparişlerimiz var. Bordo mavi renkli ürünlerimiz hat safhada. Bordo mavi renkler şampiyonluk öncesinde de hep ön planda oldu ancak bu sene ekstra bir talep oldu. Trabzonspor ürünlerine her zaman bir rağbet vardı ancak şu an çok daha rağbet var ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Melek Turhal, şampiyon Trabzonspor'un renklerinden oluşan takıları üretmenin heyecanını yaşadığını ifade ederek, "Kursa birkaç ay önce katıldım. Yapmış olduğumuz ürünlerle Trabzonspor'a destek oluyoruz aynı zamanda kazaziye sanatını öğreniyoruz. Şu anda bordo mavi renklerden oluşan bileklik yapıyorum. Başta biraz zor gibi gözükse de sonradan çok eğlenceli gelmeye başladı. Dolayısıyla ürünü bitirip sonucu görünce daha keyifli oluyor. Trabzon deyince sanat olarak ilk akla gelen kazaziye. Şampiyonluk için böyle bordo mavi renklerden oluşan takılar yapabileceğimiz için daha da hevesli oluyoruz. Şampiyon da olduk, şimdi daha da hevesli bir şekilde ürünleri ortaya çıkartıyoruz. Kazaziyede bir çok renkler uygulanabiliyor ancak takımımız şampiyon olması işlediğimiz ürünlerin bordo mavi renklerden oluşması bizi daha da mutlu ediyor" diye konuştu.

Kursiyerlerden Özlem Yaylapınarı da "Hırkalar el işleri yapıyoruz. Ürünlerimiz genelde bordo mavi renklerde olup Trabzonspor'u temsil ediyor. Trabzonsporumuz şampiyon oldu çok sevindik çok güzel bir duygu. Buradaki kursa yeni katıldım. Burada bulunmaktan son derece memnunum hocalarımızla el işleri yapıyoruz. Bordo mavi örmek bambaşka bir duygu bordo maviyi çok seviyorum. Bundan sonra bordo mavi ürünleri örmeye devam" şeklinde konuştu.

Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar
Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar
Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar
Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor şampiyon olunca bordo mavi renkteki takılara ilgi arttı, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika
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