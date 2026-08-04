Tralleis'te 2 Bin Yıllık Antik Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tralleis'te 2 Bin Yıllık Antik Havuz Gün Yüzüne Çıktı

Tralleis\'te 2 Bin Yıllık Antik Havuz Gün Yüzüne Çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Tralleis Antik Kenti'ndeki antik havuzun restorasyonunu tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları devam ederken, yürütülen çalışmalarla 2 bin yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tralleis Antik Kenti'nde önemli bir çalışmanın daha tamamlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium bölümünde yer alan 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip antik havuzun, yürütülen bilimsel çalışmaların ardından yeniden görünür hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Medeniyetimizin izlerini bilimsel çalışmalarla koruyacak, geçmişin mirasını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tralleis'te 2 Bin Yıllık Antik Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Danimarka’da askerlik 11 aya çıkarıldı Danimarka'da askerlik 11 aya çıkarıldı
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı

18:22
Fenerbahçe için Endrick iddiası
Fenerbahçe için Endrick iddiası
16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 18:28:12. #7.13#
SON DAKİKA: Tralleis'te 2 Bin Yıllık Antik Havuz Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.