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Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak - Son Dakika

Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak

03.01.2022 11:24

Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde 376 dönüm araziye 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak.

Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde 376 dönüm araziye 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak. Projenin ilk etabında bugün 50 dönüm araziye dikim işlemi gerçekleştirildi.

Troya Ören Yeri girişinde bulunan Çanakkale merkeze bağlı Çıplak köyünde 'Lavanta Diyarı Çıplak Etno-köy Peyzaj Projesi' dikim etkinliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Çıplak köyünde 376 dönüm araziye 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak ve bu sayede Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri mis kokulu lavantalar karşılayacak.

Lavanta dikim etkinliğine; Çanakkale Valisi İlhami Aktal, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile daire müdürleri ve köylüler katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, "Milli Parklar'dan 376 dönüm Çıplak Köyü'ne tahsis edildi. 2018 yılı Troya Yılı ilan edildikten sonra bölgemiz biraz daha cazibe merkezi haline geldi. Tevfikiye Arkeo, Çıplak Köy ise Etno köy oldu. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi köylerde tutabilmek ve buraları cazibe merkezi haline getirebilmek için 376 dönüm yerin üzerine şuan için 50 dönümlük alanına lavanta dikim işlemi bugün itibariyle başlatıldı. Bu konuda Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Valiliği ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Seneye 100 dönüm lavanta daha dikilecek. Etap etap, 3 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Etrafına da Orman Bölge Müdürlüğü'müzden tahsis edilen ıhlamur ağaçlarımızın dikimi yapılacak. Bu şekilde bölgedeki dikim işlemlerini tamamlamış olacağız" dedi.

Bugün itibariyle başlanan etkinlikte 50 dönümlük alana lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak
Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak
Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak

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Çanakkale, Lavanta, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Troya Ören Yeri'ne gelen yerli ve yabancı turistleri lavanta tarlaları karşılayacak - Son Dakika
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