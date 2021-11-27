TRT Belgesel'in sevilen yapımları yeni bölümleriyle hafta sonu seyirciyle buluşacak - Son Dakika

TRT Belgesel, sevilen yapımlarının yeni bölümlerini bu hafta sonu izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her bölümde seyircisine farklı su bulma hikayelerini tüm heyecanıyla ekranlara aktaran "Su Savaşları" ile zengin oyuncu kadrosu ve film tadında canlandırmalarıyla dikkatleri üzerine çeken "Tarihin Efsaneleri" ve her bölüm dağlarda, göllerde, ovalardaki yaşam başlıklarıyla çeşitli insan hikayelerini ekranlara taşıyan "Anadolu'da Yaşam" yapımları, yeni bölümleriyle yarın akşam TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

Eskişehir'deki Lüle taşı madencilerinin yaşam mücadelesi ekranda

Coğrafya ile şekillenen beslenme, barınma, geçinme uğraşları ve yaşam kültürleri "Anadolu'da Yaşam" programıyla izlenecek. Bu bölümünde Anadolu'nun yer altı kaynakları etrafında şekillenen yaşam hikayelerini ekrana getiren programda, Eskişehir'de Lüle taşı madencilerini ve onların yaşam mücadeleleri ele alınacak.

Bir yıldır lüle taşı bulamayan ve aramaya devam eden madenciler Fehmi, Gürkan ve arkadaşlarının farklı yaşam öyküsü, yarın akşam saat 20.00'de TRT Belgesel'de seyirciyle buluşacak.

"Su Savaşları" Senegal'de

Afrika'nın temiz suya hasret bölgelerine can suyu olmak için çalışan Çağlar ve Uğur'un yeni rotası, Senegal'de temiz suya erişemeyen Keurbakarysarr köyü oluyor.

"Su Savaşları", yeni bölümüyle yarın akşam saat 21.30'da TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İlk bölümünde, büyük komutan Halid bin Velid'in hikayesinin başlangıcını aktaran "Tarihin Efsaneleri"nin ikinci bölümünde ise Velid'in İslam'la tanışması anlatılıyor.

Belgesel yeni bölümüyle yarın akşam saat 22.30'da TRT Belgesel'de izlenebilecek.