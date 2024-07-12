TÜGVA'nın yılsonu sergisi beğeni topladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TÜGVA'nın yılsonu sergisi beğeni topladı

Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Hüner Hane Projesi kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünler beğeni topladı. TÜGVA Muş İl temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte el işi ürünlerinin yanı sıra yemek ve geleneksel sanatlar alanında eğitim alan kadınlar bir yıl boyunca ürettikleri ürünleri sergiledi. Gençlere yönelik düzenlediği bu proje, katılımcıların el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıdı. Sergide, kursiyerlerin ürettikleri el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı. TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, açılan kurslarda Anadolu kültürü ve geleneklerini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, 'Projemiz, yurt genelinde aktif olarak yer aldığı gibi Muş'ta da güçlü bir faaliyet göstermektedir. Açılan kurslar ile kadınlar vakitlerini gelenek ve kültürden uzak kalmadan geçirirken, diğer taraftan bu eğitimler ile bilgi birikimlerini arttırmaktadırlar. Ayrıca kursların sonunda da eğitim sertifikasına sahip olmaktadırlar' dedi. Usta Öğretici Zeynep Erten ise, yılbaşında itibaren el emeği göz nuruyla ürettikleri dikiş, nakış ve yöresel yemekler gibi ürünleri sergilediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmenevi konferans salonunda açılan sergiye Muş Valisi Avni Çakır ve Eşi Bahar Çakır, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

12.07.2024 18:48
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TÜGVA'nın yılsonu sergisi beğeni topladı

MUŞ - Muş'ta Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Hüner Hane Projesi kapsamında açılan kurslarda yapılan ürünler beğeni topladı.

TÜGVA Muş İl temsilciliğinin organize ettiği etkinlikte el işi ürünlerinin yanı sıra yemek ve geleneksel sanatlar alanında eğitim alan kadınlar bir yıl boyunca ürettikleri ürünleri sergiledi. Gençlere yönelik düzenlediği bu proje, katılımcıların el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıdı. Sergide, kursiyerlerin ürettikleri el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, açılan kurslarda Anadolu kültürü ve geleneklerini yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, "Projemiz, yurt genelinde aktif olarak yer aldığı gibi Muş'ta da güçlü bir faaliyet göstermektedir. Açılan kurslar ile kadınlar vakitlerini gelenek ve kültürden uzak kalmadan geçirirken, diğer taraftan bu eğitimler ile bilgi birikimlerini arttırmaktadırlar. Ayrıca kursların sonunda da eğitim sertifikasına sahip olmaktadırlar" dedi.

Usta Öğretici Zeynep Erten ise, yılbaşında itibaren el emeği göz nuruyla ürettikleri dikiş, nakış ve yöresel yemekler gibi ürünleri sergilediklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmenevi konferans salonunda açılan sergiye Muş Valisi Avni Çakır ve Eşi Bahar Çakır, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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