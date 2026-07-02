Tunçbilek\'te aşure birlikteliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Tunçbilek Belediyesi tarafından Köprübaşı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, dualar eşliğinde aşure ikramı yapıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun en güzel örneklerinden birinin sergilendiği etkinlikte, kazanların başına geçen protokol üyeleri vatandaşa aşure dağıttı. Duaların okunduğu ve bereket temennilerinde bulunulduğu program, belde halkını aynı sofrada buluşturdu.

Etkinlik, yapılan duaların ardından vatandaşlara aşure ikram edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA