Tunceli'de Buzul Gölleri ve Doğa Sporları

14.08.2025 11:15
Ovacık'ta dağcılık ve çeşitli doğa sporları ile buzul gölleri keşfediliyor, doğaseverler için ideal.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağcılık faaliyetleri sayesinde doğaseverler, yaklaşık 3 bin metre rakımlı zirvelere tırmanıp eşsiz güzellikteki buzul göllerini görüyor.

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken Tunceli'de kano, rafting, zipline, yamaç paraşütü ve trekking gibi birçok spor yapılabiliyor.

Ovacık'ta son yıllarda gelişen dağcılık aktiviteleri de özellikle Munzur ve Mercan dağlarındaki buzul göllerinin tanınmasına büyük katkı sağlıyor.

Günübirlik turlarla ilçeye gelen doğaseverler, gerekli hazırlıkların ardından araçlarla yola çıkıp dağların belirli noktalarına kadar seyahat ediyor.

Bir yerden sonra yolculuklarına yaya devam eden doğaseverler, zorlu parkurları saatlerce tırmanarak hedefledikleri 3 bin rakımdaki buzul göllerine ulaşıyor.

Yaban hayvanlarıyla karşılaşıyorlar

Rotalarında eşsiz manzaraları fotoğraflayan doğaseverler, bazen de bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kınalı keklik ve yaban keçileriyle karşılaşıp heyecanlı anlar yaşıyor.

Bölgede en çok ilgiyi ise Karagöl, Kepır, Ganihesen, Koç, Katır ve Mercan buzul gölleri çekiyor.

Doğaseverlerden Hakan Engin, AA muhabirine, Tunceli'de gezi turlarına katılarak keyifli vakit geçirmeye çalıştığını söyledi.

Kentin doğal güzellikleriyle öne çıktığını ifade eden Engin, "Ovacık ilçesindeki Katır Gölleri'ne rotamızı çevirdik. Dört saatlik araç yolculuğu ve iki saatlik yürüyüşten sonra göllere ulaştık. Burada 9 göl bulunuyor ve manzaraları çok güzel. Biz de doyasıya gezip fotoğraflar çektik. Böyle serin ve doğa harikası yerleri görmek keyif vericiydi. Parkurda yürürken keklikleri çok gördük, görüntüleriyle ve sesleriyle hoşluk duygusu verdiler." dedi.

Engin, Katır Gölleri'ne hayran kaldığını belirterek, "Göllerdeki bitki örtüsü bayağı ilgi çekiciydi ve farklı renklerde çiçekler gördük. Göllerin çevresindeki dağlar ve kayalıkların da etkileyici bir görünümü vardı." ifadesini kullandı.

"Burada müthiş huzur var, huzurun diğer adı da mutluluk"

Aysel Fox da İngiltere'de 25 yıl yaşayıp memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine yerleşme kararı aldığını anlattı.

Ovacık'taki Munzur Dağları'nı çok beğendiğini dile getiren Fox, şunları kaydetti:

"Eşimle dağları gezince müthiş haz alıyor ve mutlu oluyoruz. Yolculuğa başlarken yorulacağımızı düşünüyoruz ama yürüdükçe, tırmandıkça ve yüksek rakımdaki buzul göllerini gördükçe yorgunluk kalmıyor. Öncelikle bilinmez bir yola çıkıyoruz ve geleceğimiz rota hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. Bilinmezlik her zaman heyecan veriyor. Katır Gölleri'ne gelmemiz de o heyecana değdi. Uzun süren araç yolculuğu yaptık ve sonra 6 kilometre yürüdük. Burada müthiş huzur var, huzurun diğer adı da mutluluk."

"Şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak gerçekten çok güzel"

Umut Karabulut da Tunceli'deki buzul göllerinin doğaseverlerin sürekli rotasında olduğuna dikkati çekti.

Munzur Dağları'nın Ganihesen Yaylası'ndaki buzul göllerini ilk kez gördüğünü belirten Karabulut, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileriyle karşılaştık. İlk olarak araçla Kepır Yaylası'na geldik ve oradan da Ganisehen Yaylası'ndaki göllere geçtik. Yolda yaylacılarla karşılaştık ve rotamız orta düzey bir zorluğa sahipti, 2650 metre rakımda ilerledik. Şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe olmak gerçekten çok güzel. Elimizden geldiğince her fırsatta doğaya açılıyoruz ve yeni yerler görmeye çalışıyoruz. Tunceli'de yıllardır geziyor olmamıza rağmen halen coğrafyayı tamamen keşfedemedik."

Hasan Yıldız da doğaya sahip çıkılarak çevreye çöp atılmaması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, dört mevsim gezi turlarına katıldığını anlatarak, "Kepır Yaylası'na geldik ve oradan yaklaşık 2 saatlik yürüyüşle Ganihesen Yaylası'ndaki göllere geldik. Yolda çobanlarla karşılaştık, sürü sahipleriyle kısa bir sohbetimiz oldu. Yüksek yerlerde çengel boynuzlu dağ keçileri ve endemik bitkilere denk geldik. Tunceli coğrafyasında aşağı yukarı 17-18 gölü gezdim ve gidemediğim birkaç göl kaldı onları da ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA

