Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü - Son Dakika
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Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

13.03.2022 11:35
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çiçek açan badem ağaçları karla kaplandı.

Tarihi Pertek Kalesi, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri ve Tozkoparan Höyüğü'nün bulunduğu ilçede, mart ayıyla birlikte doğa canlanmaya başladı.

Arpa ve buğday tarlalarının yeşillendiği ilçede çiçek açmaya başlayan badem ağaçları da kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Karla bütünleşen görüntüsüyle ayrı bir güzellik oluşturan badem ağaçları, yöredeki fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü
Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü

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Tozkoparan, Tunceli, Çelebi, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de çiçek açan badem ağaçları beyaza büründü - Son Dakika
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