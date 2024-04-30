Tunceli'de doğal güzellik: Ters laleler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'de doğal güzellik: Ters laleler

Tunceli\'de doğal güzellik: Ters laleler

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler, Mercan Dağları'nın eteklerinde açarak tabiata ayrı bir güzellik katıyor. Doğa tutkunları, laleleri görmek için gezi etkinlikleri düzenliyor ve meşakkatli bir yolculuğun ardından lalelere ulaşarak fotoğraf çekiyor. Tunceli'nin endemik bitki çeşitliliği ve ters laleleri turistleri cezbediyor.

30.04.2024 13:03
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ters laleler, tabiata ayrı güzellik katıyor.

Karların erimesiyle doğanın canlandığı ilçede, birçok bölge yabani ve endemik bitki türleriyle renklendi.

İlçedeki Mercan Dağları'nın eteklerinde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.

Doğa tutkunları, belirli zamanlarda laleleri görmek için gezi etkinlikleri organize ediyor.

Günübirlik turlarla rotalarını dağlara çeviren ziyaretçiler, meşakkatli yolculuğun sonunda lalelere ulaşarak fotoğraf çekiyor.

Doğaseverlerden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Kentin son yıllarda tur kafilelerini ağırladığını ifade eden İmre, "Tunceli'nin endemik bitki çeşitliliği ve ters laleleri gerçekten görülmeye değer. Ters laleler her bölgede yetişmiyor. Mercan Dağları'nın etekleri de oldukça güzel bir bölge. Dağlara tırmanış yaptıkça iki mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz." dedi.

İmre, ters lalelere ulaşmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Öncelikle araçla dağların eteğine gelmek gerekiyor. Aracı park ettikten sonra yaklaşık 10 kilometrelik bir tırmanış başlıyor ve bu da yaklaşık 3 saate tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunu Emel Ulaş İmre de haftanın belirli günlerinde doğa gezilerine katıldığını anlattı.

Geziler sayesinde stresten uzaklaştığını belirten İmre, "Mercan Dağları'na çıktık ve çok sayıda endemik bitki türünü gördüm. Arkadaşlarımla ters lalelere ulaşmayı da başardık ve bunların görüntüsünden çok etkilendim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de doğal güzellik: Ters laleler - Son Dakika

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