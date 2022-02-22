Üye Girişi
Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

22.02.2022 11:32
Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Ayazpınar köyündeki dağlık bir alanda bulunan kayalar, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Ayazpınar köyündeki dağlık bir alanda bulunan kayalar, peri bacaları ile ünlü Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, sahip olduğu yaylaları, akarsuları, vadileri ve yaban hayatı varlığıyla yılın her döneminde çevre il ve civar ilçelerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pertek ilçesi de tarihi güzellikleriyle turizm potansiyeline destek oluyor.

Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, Sungur Bey ve Çelebi Ağa camilerinin bulunduğu ilçede, rüzgar ve yağmur sularının aşındırmasıyla oluşan peri bacası görünümlü kayalar da keşfedilmeyi bekliyor.

İlçeye bağlı Ayazpınar köyü civarında bulunan kayalar, fotoğrafçılar ve yöreye tur düzenleyen gezginler tarafından ziyaret ediliyor.

Peri bacalarını andıran kaya oluşumların, gelecek yıllarda yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılması hedefleniyor.

"Yılda ortalama 400-500 bin arası ziyaretçi ağırlıyoruz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine, Tunceli'yi ziyaret eden turist sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Tunceli'nin doğal zenginlikleriyle öne çıkan bir kent olduğunu belirten Ulaşoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle alanda yaptığımız araştırmalar ve Tunceli Müzesi'nin açılması sonrasında tarihi varlıklar bakımından da zengin bir il olduğumuzu kanıtlamaya başladık. Bu bakımdan ilimiz doğal güzelliklerin yanında tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkıyor ve yılda ortalama 400-500 bin arası ziyaretçi ağırlıyoruz."

Ulaşoğlu, kent müzesinin açılmasıyla birlikte kurtarma kazılarına da başlandıklarını dile getirerek, "İlimizde el değmemiş höyüklerimiz mevcut ve bunun yanı sıra kaleler, camiler, kiliseler ve köprüler gibi tarihi varlıklar bulunuyor. Tabii Tunceli Müzesi'nin kurulmasıyla da alandaki araştırmalarımız ve tescil çalışmalarımız devam ediyor. Henüz gidemediğimiz yerler var ve bu yerleri de tespit edip envanterimize ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Peri bacası görünümlü kayalar turizme kazandırılacak"

Tunceli'de peri bacaları şeklinde oluşumların bulunduğuna işaret eden Ulaşoğlu, "Bunların Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde olduklarını biliyoruz ve bunlar zamanla alt yapı çalışmalarımızla birlikte kent turizmine kazandırılacaktır. Bu bakımdan Tunceli'de o alanda da çalışmalar gerçekleştirecektir. Ayrıca Tunceli mağaralar bakımından da zengin bir kent. Bu mağaraların da turizme kazandırılması için çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Ulaşoğlu, Tunceli'nin son yıllarda sağlanan huzur ortamıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında geldiğini ve kentin turizm açısından markalaştığını sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor Rehberler, turistleri çiçeklerle karşıladı Rehberler, turistleri çiçeklerle karşıladı ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, DÜNYA REHBERLER GÜNÜNÜ BALONDA KUTLADI

Kapadokya, Tunceli, Çelebi, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:50:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli'de peri bacalarını andıran kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement