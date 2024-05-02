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Tunceli'de 'vatan ve kahramanlık buluşmaları' etkinlikleri devam ediyor

TUNCELİ - Tunceli ve ilçelerinde 'vatan ve kahramanlık buluşmaları' etkinlikleri devam ediyor.

Mazgirt ilçesinde 'vatan ve kahramanlık buluşmaları' etkinliği gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı etkinlikleri çerçevesinde Mazgirt Mimar Sinan Ortaokulu ve Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle, gaziler bir araya geldi. Düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan gaziler, öğrencilere tarih bilinci aşılamak için bazı konularda bilgilendirme yaptı, hatıralarını anlattı. Öğrenciler vatan millet sevgisi ile yapılan fedakarlıkları gazilerden bizzat dinledi.

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, etkinliklerin il genelinde sürdürüleceğini aktardı.