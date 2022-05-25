Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu - Son Dakika
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Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

25.05.2022 11:01
Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu

Doğa tutkunlarının yeni gezi rotası olan Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Sarıgül Yaylası, zirvesi karla kaplı dağlar arasında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa tutkunlarının yeni gezi rotası olan Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Sarıgül Yaylası, zirvesi karla kaplı dağlar arasında yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlkbaharın gelişiyle tabiatın canlandığı Pülümür'de, yeşillenen meralar ile kırlarda açan çiçekler güzel manzaralar oluşturuyor.

Her mevsim el değmemiş doğasıyla öne çıkan ilçede, Ağlayan Kayalar, Gelin Odaları, Hatun Köprüsü ve Arapkızı Dağı turizme canlılık katıyor.

İlçedeki Meydan ve Buyer dağları arasında yer alan Sarıgül Yaylası da özellikle bahar aylarında turistlerin gezi rotasında yer alıyor.

Araçlarıyla il merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından Pülümür'e bağlı Kocatepe köyüne ulaşıyor.

Buradaki köy kahvesinde bir süre dinlenen doğa tutkunları, mola bitiminde tekrar araçlarına binerek Sarıgül Yaylası'na doğru hareket ediyor.

Zorlu yolculuğun sonunda güzelliklere kavuşuyorlar

Dağlık arazide zorlu ulaşım sonrası yaylaya kavuşan doğaseverler, yemyeşil tabiat ve zirvesi karlı dağları aynı kadrajda görmenin heyecanını yaşıyor.

Dağlarındaki kar ve buzulları, alçak rakımlı bölgelerdeki akarsuları, yeşeren bitki örtüsü ve açan çiçekleriyle dikkati çeken yayla, şu sıralar yaptıkları doğa gezintisi ile şehrin stresinden uzaklaşarak keyifli vakit geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

"Doğaseverleri buraya davet ediyorum"

İz Doğa Sporları Kulübü Başkanı Kemal Özdemir, AA muhabirine, Hakkari'den Tunceli'ye gezi turu düzenlediklerini söyledi.

Kentin doğasına hayran kaldığını belirten Özdemir, "Rehberimizden bizi dört mevsimi görebileceğimiz bir yere götürmesini istedik ve Sarıgül Yaylası'na geldik. Bu yayla hem yüksek hem de şelalelerin aktığı, çiçeklerin açtığı ve aynı zamanda buzulların olduğu bir bölge. Burayı görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk ve çok zevk aldık." dedi.

Özdemir, Tunceli'nin, doğası kadar insanlarının da güzel olduğunu dile getirerek, "Her gittiğimiz yerde samimi ve bize yardım etmek isteyen insanlarla tanıştık. Kentte herkese yardımcı olabilecek insanlar var. Bütün doğaseverleri buraya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tunceli her mevsim bir başka güzel"

Doğaseverlerden Elif Taş da her yıl mayıs ayında İsviçre'den memleketi Tunceli'ye tatile geldiğini söyledi.

Tunceli'nin farklı bir coğrafyası olduğunu ifade eden Taş, "Burada göller, şelaleler ve hiçbir yerde bulunmayan çeşit çeşit çiçekler var. İsviçre'nin doğası da çok güzel ama burası bana göre her yerden daha güzel. Muhteşem bir doğası var ve herkese tavsiye ediyorum, gelip görsünler. Tunceli her mevsim bir başka güzel." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki Sarıgül Yaylası doğaseverlerin yeni rotası oldu - Son Dakika


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