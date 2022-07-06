"Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçlandı

Tunceli'de 1-4 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "Tunceli Fotoğrafçılar Maratonu" yarışması sonuçları açıklandı.

Valilik, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, kentin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya 80 fotoğrafçı katıldı.

Kentte 4 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler ile insan portrelerini kadrajlarına yansıttı.

Sanat fotoğrafçısı ve yazar Çerkes Karadağ, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, fotoğraf sanatçısı Erdal Kınacı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan, FKA Turizm Tanıtım ve Markalaşma Birimi Başkanı Ümit Gülyağı'ndan oluşan jürinin değerlendirmesiyle yarışmanın sonuçları belirlendi.

Birincilik ödülünü Bilal Eskioğlu, ikicilik ödülünü Hüseyin Selçuk ve üçüncülük ödülünü Haydar Başkar'ın kazandığı yarışmada, ayrıca 3 kişiye mansiyon, 9 kişiye özel ödül ve 40 kişiye sergileme ödülü verildi.