Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi - Son Dakika
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Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

23.07.2022 00:08
Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde orkestrayı Turan Manafzade yönetti.

Gecede orkestranın hazırlamış olduğu repertuvar, Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Manafzade'nin piyano performansı müzikseverlerden tam not aldı.

Konserin sonunda Manafzade ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan, Merinos, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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