Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde orkestrayı Turan Manafzade yönetti.
Gecede orkestranın hazırlamış olduğu repertuvar, Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Manafzade'nin piyano performansı müzikseverlerden tam not aldı.
Konserin sonunda Manafzade ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi - Son Dakika