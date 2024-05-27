Turistler Türk yemeklerine bayıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Turistler Türk yemeklerine bayıldı

Kapadokya bölgesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde turistlere yöresel ürünler ikram edildi. Turistler Türk yemeklerini çok beğendi ve memnun kaldı.

27.05.2024 17:07
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Turistler Türk yemeklerine bayıldı

NEVŞEHİR - 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nın son gününde, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistlere yöresel ürünler ikram edildi.

Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nde düzenlenen etkinliğe Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep ve davatliler katıldı. Uçhisar kale içinde yapılan gözlemeler ve yöresel ürünler turistlere ikram edildi. Etkinlikte açıklama yapan Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı; "Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Uçhisar kalesinde yöresel ürünlerimizi turistlere ikram ediyoruz. Turistler bu ikramdan çok memnun oldular" dedi. Tayvanlı turist Mimi Chi Thi ise; "Kapadokya'daki vadileri ve buradaki kaleyi gezmek için gelmiştim. Ama burada güzle bir sürpriz ile karşılaştık. Türk yemeklerini çok lezzetli buluyorum. Beğendim, çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Güney Koreli turist Seo Do Yeon da yaptığı açıklamada; "Kapadokya da Türk yemekleri de çok güzel. Ben tatlıları seviyorum. Burada baklava ve farklı yiyecekler ikram edildi. Buradaki her şey benzersiz özellikte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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