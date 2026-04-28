Türk Devletleri Piyanistleri Konseri\'nde piyano resitali

28.04.2026 13:32  Güncelleme: 13:36
Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarınca düzenlenen "Türk Devletleri Piyanistleri Konseri", farklı coğrafyalardan seçkin sanatçıları aynı sahnede bir araya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı merkezli olarak kurulan Türk Devletleri Piyanistleri Konser Grubu, müzikseverlere seçkin bir piyano resitali sundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Piyanistleri Konseri, Antalyalı müzikseverlere müzik şöleni sundu. Konserde Azerbaycan'dan Doç. Dr. Samir Mirzayev ve Zöhre Abdullayeva, KKTC'den Pelin Ece Acar, Kırgızistan'dan Dr. Talgat Arakeev, Kazakistan'dan Dameli Nurbergen ve Türkiye'den Hakan Aksoy sahne aldı. Her sanatçı önce dünya piyano repertuvarından seçkin bir eseri, ardından kendi coğrafyasından ya da Türk dünyasından bir bestecinin eserini seslendirdi.

Ortak kültür coğrafyasında müzik yolculuğu

Romantik dönemin büyük bestecilerinden, piyanonun efsane isimlerinden Franz Liszt'in vefatının 140. yılı sebebiyle konserde, Liszt'in eserleri programda özel bir yer tuttu. Geceye katılanlar piyanonun evrensel diliyle, Kırgızistan'dan Kazakistan'a, Türkiye'den Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türk dünyasının ortak kültür coğrafyasına uzanan özel bir müzik yolculuğuna tanıklık etti. - ANTALYA

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
