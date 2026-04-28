Türk Devletleri Piyanistleri Konseri\'nde piyano resitali

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarınca düzenlenen "Türk Devletleri Piyanistleri Konseri", farklı coğrafyalardan seçkin sanatçıları aynı sahnede bir araya getirdi. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı merkezli olarak kurulan Türk Devletleri Piyanistleri Konser Grubu, müzikseverlere seçkin bir piyano resitali sundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Devletleri Piyanistleri Konseri, Antalyalı müzikseverlere müzik şöleni sundu. Konserde Azerbaycan'dan Doç. Dr. Samir Mirzayev ve Zöhre Abdullayeva, KKTC'den Pelin Ece Acar, Kırgızistan'dan Dr. Talgat Arakeev, Kazakistan'dan Dameli Nurbergen ve Türkiye'den Hakan Aksoy sahne aldı. Her sanatçı önce dünya piyano repertuvarından seçkin bir eseri, ardından kendi coğrafyasından ya da Türk dünyasından bir bestecinin eserini seslendirdi.

Ortak kültür coğrafyasında müzik yolculuğu

Romantik dönemin büyük bestecilerinden, piyanonun efsane isimlerinden Franz Liszt'in vefatının 140. yılı sebebiyle konserde, Liszt'in eserleri programda özel bir yer tuttu. Geceye katılanlar piyanonun evrensel diliyle, Kırgızistan'dan Kazakistan'a, Türkiye'den Azerbaycan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türk dünyasının ortak kültür coğrafyasına uzanan özel bir müzik yolculuğuna tanıklık etti. - ANTALYA