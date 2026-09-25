\'Türk Diline Hizmet Ödülleri\' sahiplerini buldu

TÜRKÇEYE emek veren bilim, kültür ve sanat insanları, 26 Eylül Dil Bayramı'nın 94'üncü yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda bir araya geldi. 'Türk Diline Hizmet Ödülleri'nin de sahiplerini bulduğu programda Türkçenin geçmişten geleceğe uzanan gücü ve dünyadaki etkisi öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen '2026 Yılı Türk Diline Hizmet Ödülleri' programına katıldı. Bakan Ersoy, "Türkçe bizim için yalnızca bir lisan değil, binlerce yıllık tarihimizi, medeniyetimizi ve ortak değerlerimizi taşıyan taşıyıcımızdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir. 26 Eylül 1932'de gerçekleştirilen 1'inci Türk Dili Kurultayı'ndan bu yana milletimizin öz dili ve kimliği olan Türkçeyi korumak ve geliştirmek yolunda tarihi adımlar atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, bu kıymetli mirası yarınlarımıza en güçlü şekilde devretmektir" ifadelerini kullandı.

'ADRİYATİK'TEN ÇİN SEDDİ'NE UZANAN COĞRAFYANIN ORTAK DİLİ'

Son 24 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkçenin dünyadaki itibarını artıran adımlar atıldığını söyleyen Ersoy, "Bu sayede Türkçemizin sesi dünyanın dört bir yanına ulaştırılıyor. Bugün Türkçemiz yalnızca Edirne'den Kars'a değil; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan geniş bir gönül coğrafyasının ortak dili haline gelmektedir. Tokyo'dan Washington'a, Saraybosna'dan Üsküp'e kadar binlerce yabancı genç, güzel Türkçemizi öğreniyorsa, bu atılan kararlı adımların neticesidir. TİKA ile Türk dünyasının ve gönül coğrafyamızın dil ve kültür mirasını yaşatıyoruz. Yurt dışındaki ecdad yadigarı eserlerimizde Türkçenin yazılı abidelerini bir bir ayağa kaldırarak, örneğin Orhun Abideleri Müzesi'nden Balkanlar'daki ata yadigarı eserlere kadar dil mirasımızı ilerletiyoruz" dedi.

'ORTAK TÜRK ALFABESİ MUTABAKATI EN SOMUT ADIMLARDAN BİRİ'

Eğitimde, dış ilişkilerde ve kamu diplomasisinde Türkçenin ağırlığının artırıldığını dile getiren Ersoy, "İsmail Gaspıralı'nın 'Dilde, işte, fikirde birlik' ilkesiyle çıktığı yol, bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde sergilediği güçlü iş birliği ve ortak irade sayesinde giderek somut bir gerçeğe dönüşüyor. Ortak Türk alfabesi konusunda sağlanan mutabakat ise ortak dil ve ortak gelecek hedefimizin en somut ve anlamlı adımlarından biri olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu.

'BAĞIMSIZLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMAKTIR'

Bakan Nuri Ersoy, "Sosyal medya dili, yabancı kelime istilası, yanlış kullanımlar, tabelalar, ilanlar, iş yerleri ve günlük alışkanlıklar karşısında Türkçemizi korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Kendi kavramlarını üretemeyenler başkalarının kavramlarıyla düşünmek zorunda kalırlar. Ailelerimizden kamu kurumlarımıza kadar hep birlikte Türkçemizi doğru, güzel ve özenli kullanmalıyız. Türkçeye sahip çıkmak; geleceğimize, bağımsızlığımıza ve değerlerimize sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

'DİLİN GELECEĞİ YALNIZ KİTAPLARDA DEĞİL'

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Osman Mert, TDK'nin çalışmalarına değinerek, "Sözlükçülükten terim çalışmalarına, dil bilimi araştırmalarından Türk dünyası güncel dil araştırmalarına, yapay zeka ve dil modeli çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede siz değerli yöneticilerimizin destekleriyle önemli projeleri yürütüyoruz. Dijital çağın gereklerine uygun olarak Türkçenin yapay zeka algoritmalarında, veri tabanlarında, dijital dünyada doğru ve etkin bir biçimde temsil edilmesi için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir dilin geleceği artık yalnız kitaplarda ve sözlüklerde değil; veride, algoritmada ve yapay zekada şekillenmektedir" dedi.