Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı

30.03.2022 14:44

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladıBURSA Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler kontej yürüyüşüyle başladı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı

BURSA Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler kontej yürüyüşüyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi'nin açılışında dövülen demirler, atlanan ateşlerle devam etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa'da yıl boyu sürecek etkinlikler kortej yürüyüşü ile başladı. İlk olarak Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin bulunduğu alandaki Alplerin nöbet değişimine Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkissa Dauyeshov, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcısı Murodjon Madjidov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Lszl Kelle, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok sayıda davetli ve vatandaşlar izledi. Ardından Saltanat Kapı'dan başlayacak yürüyüş, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip etti. Türk dünyasının renklerini, folklorunu, giyim kuşamını ve müzik kültürünü yaşatan ülkeler, renkli görüntülere sahne oldu. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi Açılışı ile devam eden etkinlikler çerçevesinde Ertuğrulbey alanında Nevruz ateşi, semeni sunumu, demir dövme ritüelleri ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ile birlikte son buldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üstlenmiş olduğumuz sorumluluğunda bilincindeyiz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa Ticaret Borsasına 50 yıl hizmet etmiş binayı bizlerde, Türk Dünyası Kültür Başkenti Koordinasyon Merkezi olarak devam edecek. İnşallah anlımızın akıyla yıl sonunda da kardeş şehrimiz Azerbaycan'ın Şuşa şehrine kültür başkentliğini devretmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Tofaş Spor Salonu'nda saat 19.30'da gerçekleştirilecek Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış törenine Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılması bekleniyor.

Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı
Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı

YORUMLAR
500
'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Bursa'da kadın ressamların eserleri sergileniyor 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' Bursa'da kadın ressamların eserleri sergileniyor Bursa'da '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı başlıyor Bursa'da '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı başlıyor

Türk Dünyası, Azerbaycan, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Sengal taraftarlarından Mısırlı futbolcu Salah'a büyük ayıp: Maç boyunca yüzüne lazer tuttular, penaltı kaçırdı!
14:33 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu: İşte detaylar!
14:32 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'e "Zafiyet Hanım" yakıştırması!
14:29 Bomba iddia: Hande Erçel ile Kaan Yıldırım ilişki mi yaşıyor?
14:16 İstanbul'daki müzakerelerle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi: Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement