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Türk dünyası sanatçıları Kozan'da - Son Dakika

Türk dünyası sanatçıları Kozan'da

24.11.2021 12:32

Türk dünyası sanatçıları Kozan'da 6. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali" kapsamında Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak ve KKTC'nin yanı sıra Türkiye'nin pek çok ilinden gelen sanatçılar Kozan'da bir araya geldi Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından...

Türk dünyası sanatçıları Kozan'da

6. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali" kapsamında Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak ve KKTC'nin yanı sıra Türkiye'nin pek çok ilinden gelen sanatçılar Kozan'da bir araya geldi

ADANA - Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen "6. Uluslararası Çukurova'da Türk Dünyası Şiir ve Müzik Festivali" kapsamında Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Irak ve KKTC'nin yanı sıra Türkiye'nin pek çok ilinden gelen sanatçılar Kozan'da bir araya geldi.

Kozan'ın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde gezen sanatçılar Türklerin Ermeniler ve Fransızlarla olan mücadelesinin izlerini taşıyan bölgeyi gezerek Türk dünyasını temsil eden bayraklarını Türk bayrakları ile birlikte Kozan Kalesinde dalgalandırdı.

Çukurova Edebiyatçılar Derneği üyeleri ve Türk dünyasının yazar ve sanatçılarını bölgede ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçenin doğal ve tarihi sokaklarını sanatçı ve yazarlara gezdirdi. Başkan Özgan, "Türk dünyasının sanatçıları ve edebiyatçıları burada. Arif Nihat Asya Parkı, Türk Büyükleri Anıtları ve bayraklarının bulunduğu parkımızı Kozan Kalemiz ve tarihi sokaklarımızda yaşanan Ermeniler ve Fransızlarla karşı verilen mücadelenin izlerini sanatçılarımıza gösterdik. Kozan Kalemizde Türk dünyasının değerli sanatçıları ile tek devlet çok millet ile tek yürek olduğumuz mesajını verdik. Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Onların kurtuluş mücadelesini konuştuk. Bölgemizin tarihini ve doğasını ve milli mücadelesini soydaşlarımıza aktardık. Kendilerini burada ağırlamaktan onur duyduk. Sanatla ülkelerin birleşmesi bize uzakları yakın yapıyor ve orta Asya'dan gelen kültürlerimiz bir araya geliyor" dedi.

Sanatçılar Kozan gezisinin ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve sanatçılar ile birlikte Kozan Belediyesi Sineması salonunda düzenlenen sanat etkinliğine katılarak Türk Bayrağı ve Türk dünyasını temsil eden bayrakları birlikte dalgalandırdı.

Sanatçılar Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte söylediği şarkılar duygu dolu anlar yaşattı.

Türk dünyası sanatçıları Kozan'da
Türk dünyası sanatçıları Kozan'da
Türk dünyası sanatçıları Kozan'da
Türk dünyası sanatçıları Kozan'da

Türk Dünyası, Azerbaycan, Kozan, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk dünyası sanatçıları Kozan'da - Son Dakika


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