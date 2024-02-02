Türk Halkının En Sevdiği ve Asla Yemem Dedikleri Çorba: Kelle Paça

Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çorba araştırmasına göre; kelle paça katılımcıların yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı. Kelle paça, kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman diliminde ise katılımcıların tercihi yüzde 29,6 ile gece oldu.
Areda Piar araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla 4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü'ne özel çorba tüketimine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Areda Piar'ın ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirdiği çorba araştırmasında katılımcıların tercihi yüzde 23,7 ile kelle paça olmuştu. Aynı araştırma 2024 yılının ilk ayında tekrar gerçekleştirildi ve katılımcıların en sevdiği çorba yüzde 24,4 ile yine kelle paça oldu. Araştırmaya göre; katılımcılar kelle paça çorbasından sonra ikinci sırada yüzde 18,8 ile mercimek çorbasını, üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbasını, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbasını ve beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbasını seviyor.
Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası.
ÇORBACIYA KELLE PAÇA, İŞKEMBE VE BEYRAN İÇİN GİDİLİYOR
Araştırmada çorbacıya gitme saatleri de katılımcılara soruldu. Katılımcıların yüzde 29,6'sı çorbacıya gece gittiğini belirtiyor. Yüzde 28,7'si akşam, yüzde 26,3'ü sabah ve yüzde 15,4'ü öğlen gitmeyi tercih ediyor. Kesinlikle çorbacıda içilmesi gereken çorba çeşitleri sorulduğunda da katılımcılar yüzde 47 ile ilk sıraya kelle paçayı taşıyor. Yüzde 21,6 ile işkembe çorbası ikinci, yüzde 13,1 ile beyran çorbası üçüncü sırada, yüzde 9,3 ile mercimek çorbası dördüncü sırada yer alıyor.
Çorbacıda içilir denilen diğer çorbalar ise; yüzde 2,1 ezogelin çorbası, yüzde 1,5 balık çorbası, yüzde 0,8 tarhana çorbası, yüzde 0,8 domates çorbası, yüzde 0,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 0,8 karalahana çorbası, yüzde 0,5 mantar çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası, yüzde 0,3 yayla çorbası ve yüzde 0,3 ayran çorbası.
ÇORBA 'ŞİFA KAYNAĞI' OLARAK GÖRÜNÜYOR
Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54,9'unun çorbayı şifa kaynağı olarak gördüğü ortaya çıktı. Yüzde 31,6'sı çorbayı içini ısıtan bir lezzet olarak tanımlıyor ve yüzde 13,5'i ise kalabalık sofraları çağrıştırdığını söylüyor.
Çorbayı bir şifa kaynağı olarak gören katılımcılar, çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tüketiyor. Yüzde 14,1'i sonbahar, yüzde 2,8'i yaz ve yüzde 2,6'sı ilkbahar mevsiminde tüketmeyi tercih ediyor.
'ASLA YEMEM' DENİLEN ÇORBA İKİLİSİ: KELLE PAÇA VE KARALAHANA
Araştırma kapsamında katılımcılara asla yemem dedikleri çorba çeşitleri de soruldu ve ilk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça, ikinci sırada ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yer aldı.
Asla yemem denilen çorba çeşitlerinden diğerleri ise sırasıyla; Yüzde 15,2 balık çorbası, yüzde 14,9 işkembe çorbası, yüzde 6,9 mercimek çorbası, yüzde 4,1 beyran çorbası, yüzde 4,1 arabaşı çorbası, yüzde 4,1 mantar çorbası, yüzde 3,3 domates çorbası, yüzde 3,3 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,8 ayran çorbası, yüzde 1,8 düğün çorbası, yüzde 1,5 tarhana çorbası, yüzde 1,3 ezogelin çorbası, yüzde 1,3 yayla çorbası, yüzde 0,8 şehriye çorbası ve yüzde 0,8 sebze çorbası.
ARAŞTIRMA METODOLOJİ
Türkiye genelinde bin 100 kişinin katıldığı ve 15-23 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile "Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli" kullanılarak gerçekleştirildi.
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Son Dakika › Kültür Sanat › Türk Halkının En Sevdiği ve Asla Yemem Dedikleri Çorba: Kelle Paça - Son Dakika
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