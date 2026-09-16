Türk-Japon dostluğunun temeli olan Ertuğrul şehitleri Tekirdağ’da anıldı - Son Dakika
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Türk-Japon dostluğunun temeli olan Ertuğrul şehitleri Tekirdağ’da anıldı

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Türk-Japon dostluğunun temeli olan Ertuğrul şehitleri Tekirdağ’da anıldı
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Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 136 yıl önce Japonya’ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan 527 Osmanlı denizcisi, Tekirdağ’da düzenlenen törenle anıldı.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han tarafından 136 yıl önce Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 Osmanlı denizcisi, Tekirdağ'da düzenlenen törenle anıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesinde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önündeki programa, Türk ve Japon bayraklarının asılmasıyla başlandı. Tören alanınınki bazı hanelere iki ülkenin bayraklarıyla donatıldığı programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Protokol konuşmalarının ardından Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybeden denizciler için dua edildi. Programın sonunda şehit denizcilerin anısına denize çelenk bırakıldı.

Ertuğrul Fırkateyni'nin hazin hikayesi

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han, 1889 yılında Japon İmparatoru Meiji'ye iade-i ziyaret ve dostluk mesajlarını iletmek amacıyla Ertuğrul Fırkateyni'ni Japonya'ya gönderdi. Japonya'da yaklaşık 3 ay kalan fırkateyn, 15 Eylül 1890'da dönüş yolculuğuna çıktı. Ancak gemi, Yokohama Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra şiddetli bir kasırgaya yakalandı. 16 Eylül 1890 gecesi Kaşinozaki Burnu'ndaki kayalıklara çarpan Ertuğrul Fırkateyni ikiye bölünerek battı.

Faciada 527 Osmanlı denizcisi şehit olurken, 69 mürettebat ise Japon balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı. Japon halkının kazanın ardından Osmanlı denizcilerine gösterdiği yardım ve ilgi, iki ülke arasındaki dostluğun en önemli temellerinden biri oldu.

Tekirdağlı Yarbay Ali Bey de şehitler arasında

Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan denizciler arasında Tekirdağlı fırkateyn süvarisi Yarbay Ali Bey de yer aldı. Şehit denizcilerin hatırasını yaşatmak amacıyla Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni Anıtı dikilirken, kentte bir mahalleye de Ertuğrul adı verilmişti.

"Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz dostluk kuruldu"

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, törende yaptığı konuşmada Ertuğrul Fırkateyni faciasının iki ülke arasındaki dostluğun önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirtti.

Karaküçük, "Bugün burada, tarihin derinliklerinden gelen bir dostluğun, fedakarlığın ve kahramanlığın izlerini yad etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 1890 yılında Japonya'ya bir dostluk seferi için gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, dönüş yolunda uğradığı elim bir deniz kazasında 527 kahraman evladımızı şehit vermiştir. Bu hazin olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı bırakmış, ancak aynı zamanda Türk ve Japon halkları arasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini de atmıştır" dedi.

Törene yoğun katılım

Anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Güngör, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı S.G. Yzb. Can Çakıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Abdülhamid HanKültür SanatDenizcilikTekirdağOsmanlıJaponyaJaponSon Dakika

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