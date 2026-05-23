Türk Mutfağı Haftası Arjantin'de Başarıyla Gerçekleşti

23.05.2026 21:17
Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Türk mutfağı tanıtıldı ve kültürel bağlar güçlendirildi.

BUENOS Arjantin'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ilgiyle karşılandı.

Başkent Buenos Aires'te 3 gün süren Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde, Türkiye'den gelen şefler İdris Güler ve İlgi Işık, Arjantinli gastronomi profesyonelleri, öğrenciler ve davetlilerle bir araya gelerek Türk mutfağının seçkin lezzetlerini tanıttı.

YEE atölyesinde düzenlenen 1. gün organizasyonuna Arjantinli şefler ve gazeteciler katılırken, davetliler Türk mutfağının geleneksel lezzetlerini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Program kapsamında hünkar beğendi, vişneli yaprak sarması, baklava, peynir helvası ve reyhan şerbeti hazırlandı.

Türk mutfağının zenginliği ve kültürel mirası üzerine yapılan sohbetler de etkinliğe renk kattı.

Türk Mutfağı Haftası'nın 2. gününde ise Arjantin'in en büyük gastronomi okullarından biri olan Arjantin Gastronomi Enstitüsünde öğrenciler ve halka açık çevrim içi bir ders düzenlendi.

Şefler, Türk mutfağının özgün tariflerini uygulamalı olarak anlatarak vişneli yaprak sarması, bostan kebabı ve incir dolmasının hazırlanışını gösterdi.

Etkinlik, gastronomi öğrencileri ve Türk mutfağına ilgi duyan katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Haftanın son gününde yeniden YEE'de bir araya gelen Arjantinli misafirler ve Türk şefler, soru-cevap etkinliğinde Türk mutfağına dair merak edilenleri konuştu.

Programın devamında peynir helvasının yapımı uygulamalı olarak gösterilirken, katılımcılar geleneksel Türk tatlı kültürü hakkında bilgi edinme imkanı buldu.

Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle, Türkiye ile Arjantin arasındaki kültürel bağların gastronomi aracılığıyla güçlenmesine katkı sağlarken, Türk mutfağının uluslararası alandaki tanıtımına da önemli katkı sunuldu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
