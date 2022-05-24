ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı

24.05.2022 17:17

Zonguldak'ta "Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panel düzenlendi.

Zonguldak'ta "Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yapılan etkinlikler sürüyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı'ndan Dr. Öğretim Üyesi İhsan Kazkondu, Türk mutfağının tasnifsel olarak dönemlerden oluştuğunu anlattı.

Kazkondu, Orta Asya Türk dönemi mutfağının et, süt ve ürünlerine yönelik olduğunu belirterek, o dönemde yoğurt, yufka, pastırma, kurut ve mantının tercih edildiğini kaydetti.

Anadolu Selçuklu ve beylikler döneminde ise 1071'de Anadolu kapılarının açılmasıyla doğudaki mutfak zenginliğinin Anadolu'daki medeniyetlerin mutfak zenginliğiyle birleştirilerek Osmanlı mutfağının temellerinin atıldığını aktaran Kazkondu, "Burada Mevlevi mutfağı gerçekten çok önemli. Dünyada daha o dönemde çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi yokken aşçılıkta Mevlevi mutfağında 'Ateş Baz-ı Veli' dediğimiz hazretlerin aşçılık eğitimini gerçekleştirdiğini görüyoruz." dedi.

"Türk gastronomisi cumhuriyet döneminde zirvede"

Kazkondu, Osmanlı döneminin sentez bir mutfak olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu dönemde fetihler çok fazla olduğu için fethettiğimiz yerdeki mutfakları etkilemişiz, etkilenmişiz ve mutfakta kültürel ve ürünsel anlamda büyük mozaik oluşturmuşuz. Matbah-ı Amire'nin kurulmasıyla mutfaklarda bölümlendirmeleri görüyoruz. O dönemde Ortaçağ'da daha mutfaklarda bölümlendirmeler yokken, Osmanlı döneminde mutfaklarda bölümlendirme ve hiyerarşik yapıyı görüyoruz. O yönden onlardan daha öndeyiz aslında ama bu konudaki en büyük eksikliğimiz, o döneme ait yazılı kaynakların çok fazla olmamış olması. Zaten asıl zirveyi Osmanlı döneminde yaşıyoruz."

Cumhuriyet döneminde teknolojinin gelişmesi ve endüstriyel gelişme, kadının çalışma hayatına girmesi, restorancılığın ve turizmin gelişmesi derken şu anda Türk gastronomisinin çok zirve noktada olduğunu söyleyebileceklerini ifade eden Kazkondu, Zonguldak'ın engebeli yapısının olmasının daha çok bahçe tarımıyla ilgilenilmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından panel sona ererken, hafta kapsamında çeşitli etkinlikler sürecek.

ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı
ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı

YORUMLAR
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ZBEÜ'de Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağı konuşuldu ZBEÜ'de Türk Mutfağı ve Zonguldak Mutfağı konuşuldu 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' paneli düzenlendi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Türk mutfağı Zonguldak'taki panelde ele alındı - Son Dakika


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