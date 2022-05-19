Türk müziğinin tarihi bu sergide - Son Dakika
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Türk müziğinin tarihi bu sergide

19.05.2022 18:21

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Kazancı Bedih'ten Aşık Mahzuni Şerif'e geçmişin tanınmış sanatçılarına ait enstrümanlar, el yazması musiki kitaplar, eski notalar gibi pek çok objenin yer aldığı 'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi' sergisi açıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi'nde, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Kazancı Bedih'ten Aşık Mahzuni Şerif'e geçmişin tanınmış sanatçılarına ait enstrümanlar, el yazması musiki kitaplar, eski notalar gibi pek çok objenin yer aldığı 'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi' sergisi açıldı.

'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi' sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı. Sergidede birçok el yazması musiki kitabı, eski orijinal notalar, yüzyıllar öncesinden kalma çalgılar, geçmişin tanınmış sanatçılarına ait kişisel eşyalar, ünlü bestecilerin enstrümanları, musiki geçmişle alakalı pek çok obje yer aldı. İslamiyet sonrası şark musikisinin ve daha sonraki asır Türk müziğinin önde gelen musiki alimlerinden olan Farabi'nin, Urmiyeli Safiyüddin'in, Abdülkadir Meragi'nin, Dimitrius Cantemir'in, Nasır Abdülbaki Dede'nin ve daha başka musiki bilginlerinin el yazması musiki kitapları ile eski yüzyıllarda yaşamış isimlerin icat ettikleri 'nüzhe', 'mugni' ve 'saz-ı murassa' gibi bugün kullanılmayan bazı enstrümanların el yazmalarındaki çizimlere dayanılarak yakın tarihlerde yapılmış örnekleri ilk kez sergide bir araya getirildi. AŞIK VEYSEL'İN SAZI

Sergide, Türk Halk Müziği kategorisinde Aşık Veysel'e ait saz, Kazancı Bedih'e ait cümbüş, Aşık Mahzuni Şerif'e ait saz, plak ve el yazısı notlar, Nida Tüfekçi'ye ait saz, Çekiç Ali'ye ait saz ve plak, Neşet Ertaş'a ait saz ve el yazısı notlar yer aldı. Türk Klasik Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, Türk Askeri Müziği, Türk Çok Sesli Klasik Müziği, Türk Popüler Müziği, Türk Dünyası Müzikleri, kategorisinde şu anda hayatta olmayan pek çok isme ait objeler de sergilendi.

Sergide ayrıca Türk dünyasının musikilerine de yer verilerek, Türk müzik kültürünün zengin geçmişi gözler önüne serildi. Türk müzik tarihinin unutulmaz isimlerinin yad edildiği sergi, bütün müzik çeşitlerinin birinci derecedeki kaynaklarından oluşan zengin koleksiyonu ile ilgi gördü.

BAKAN ERSOY'DAN ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergiyi gezenler arasında yer aldı. Bakan Ersoy, sergi ile ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda yer alan 'Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni ziyaret ettik. Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a sanat dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızı daha yakından tanımamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, 15 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak.

Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide
Türk müziğinin tarihi bu sergide

YORUMLAR
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Müslüm Gürses'in beyaz takım elbisesi dahil Türk sanatçılara ait eserler bu sergide Müslüm Gürses'in beyaz takım elbisesi dahil Türk sanatçılara ait eserler bu sergide 'Türk İlinden, Türk Dilinden' şiir ve müzik dinletisi 'Türk İlinden, Türk Dilinden' şiir ve müzik dinletisi
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk müziğinin tarihi bu sergide - Son Dakika


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