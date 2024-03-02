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Türk Tiyatrosu'nda bir ilk: İlk kez bir devam oyunu sahnelendi

'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununun devamı 'İkinin İkisi' kapalı gişe

İZMİR - Usta oyuncu Göksel Kortay'ın yönetmenliğini yaptığı 'İkinin İkisi' adlı tiyatro oyunu İzmir'de yoğun ilgiyle karşılaştı. 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununun devamı olan 'İkinin İkisi', Türk Tiyatrosu'nda bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Türk Tiyatrosu'nda ilk kez bir oyunun devamı, İzmir'de bulunan Sahne Tozu Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Usta oyuncu Göksel Kortay'ın yönetmenliğini yaptığı, Çağlar İşgören'in ise yönetmen yardımcılığını üstlendiği ve yılın en iyi komedi oyunu olmaya aday olan, 'İkinin Biri' adlı tiyatro oyununun devamı olan 'İkinin İkisi' oyunu, İzmirli tiyatro seyircisi tarafından ilgiyle izlendi. Oyuncuların günler süren provalarının ardından sıkı bir çalışmayla sahne alan muhteşem oyunu, izleyiciler kahkahalarla takip etti. 'İkinin İkisi', Göksel Kortay'ın 2016 yılında Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 'İkinin Biri' adlı oyunun devamı niteliğinde olma özelliğini taşıyarak, Türk Tiyatrosu'nda devam oyunu olarak sergilenen ilk oyun olma özelliğini taşıyor.

"Her gün aynı sahnelere gözümden yaşlar gelinceye kadar gülüyordum"

Oyunun yönetmenliğini yapan duayen oyuncu Göksel Kortay, sahnelere gözlerinden yaşlar gelene kadar güldüğünü söyleyerek sahne öncesi açıklamalarda bulundu. Kortay, "İkinin İkisi oyunu, Ray Cooney'nin yazdığı çok sempatik, çok komik bir Fars oyunu. Bunun birincisi sahnelenmişti 'İkinin Biri' adıyla ve ikilemesini yaptık ilk olarak. Biz sanıyorum ki bu oyunu, ikisini birden peş peşe oynadık. Araya birkaç yıl girdi ama yine de aynı ekip, aynı tiyatro; Sahne Tozu Tiyatrosu'nda. Oyunu İzmir'de bu akşam umuyorum ki çok hoş bir şekilde, çok komik bir şekilde, çok eğlenceli bir şekilde İzmir seyircisine sunacağız. İnşallah beğenirler. Hepimiz çok heyecanlıyız. Ben oyunu kendim sahneye koyduğum halde her gün aynı sahnelere gözümden yaşlar gelinceye kadar gülüyordum. İnşallah onlar da benim gibi gülerler diye umuyorum" sözlerine yer verdi.

"Bu ekiple çalışmak ayrıcalık"

Açıklamasında Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularından övgüyle bahseden Göksel Kortay, "Ben İzmir'i çok severim. İzmir'e gelmek çok güzel. İzmirli seyircilerle birlikte olmak güzel. Ama Sahne Tozu ekibiyle bir oyun sahneye koymuş olmak için İzmir'e gelmek çok çok daha güzel. Sahne Tozu ekibinin bütün değerli, yetenekli, pırıl pırıl öğrencilerine ve Sahne Tozu Tiyatrosu'nun kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni sevgili Çağlar İşgören'e bu nedenle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu ekiple çalışmak gerçekten hem oyuncular için hem de yönetmenler için bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Böyle bir şey, kolay kolay her tiyatronun başına denk gelmez"

Türk Tiyatrosu'nda bir ilki gerçekleştirdikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, bu fikrin usta oyuncu Göksel Kortay'ın olduğunu söyledi. İşgören, "Böyle bir şeyin olacağını hiç tahmin etmemiştim. 'İkinin Biri' adlı oyun çok ses getirdi; hatta kadro aynı olduğu için gören seyircilerimiz, 'Ben bu oyunu izledim' dediler. 'İkinin Biri' oyununun devamı aslında 'İkinin İkisi'. Olağanüstü bir iş çıktığını düşünüyorum ve gerçekten çok komik, eğlenceli, rutini bozan bir oyun ve bizi de şaşırttı açıkçası. Çünkü böyle bir şey kolay kolay her tiyatronun başına denk gelmez. Bir oyunun diğer bir oyunla örtüşmesi, onun devamı olması, kadrosunun, yönetmeninin, yazarının aynı olması büyük bir şans diye düşünüyorum. Bu, Sayın Göksel Kortay'ın aklına gelen bir fikirdi. İnce bir delikten, küçük bir delikten görmek gerekliydi; o da ustamız Sayın Göksel Kortay tarafından görüldü. Aynı oyunun devamı niteliğinde, aynı yazarın yazmış olduğu oyunu görünce biz de çok heveslendik ve iştahlandık. Aslında benim bir düşüncem vardı, bundan 13 ya da 14 yıl önce. Bu da tiyatro ile ilgili dizi yapabilmek. Bu oyun belki de onun bir başlangıcı olacak" açıklamasında bulundu.

"Göksel Kortay bize, 'Artık yeter! Bir susun da oyunu yöneteyim' der diye kendimizi tuttuk"

Oyunun provalarında dahi çok eğlendiklerini ve güldüklerinden söz eden Çağlar İşgören, "Bu oyunun da devamı niteliğinde belki 'Üçün üçü', 'Dördün Dördü' oyunlarıyla ilerlesin isterim ama bilmiyorum zaman ne gösterir. Ben oyunun yardımcı yönetmenliğini yapıyorum. Provalar esnasında Göksel Hocam çok güldü. O gülünce zaten hepimiz gülüyoruz ama biz kendi içimizde daha çok güldük. Hatta Göksel Hoca bize 'Artık yeter! Bir susun da oyunu yöneteyim' diyerek azarlanmayalım diye kendimizi tuttuğumuz çok yerler oldu. Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen'in sahneye koyduğu bir müzikalle, Müjdat Gezen'in ölümsüz eseri Gırgırıye müzikaliyle ve Göksel Kortay'ın İkinin İkisi ile seyircimizle buluşuyoruz. Biz üç büyük ustayla, üç prodüksiyonu sahneye koyma mutluluğunu yaşadık. İzmirliler de bu mutluluğu bizimle paylaşıyorlar. Umuyorum ki bundan sonraki yıllarda da ivme hep yukarı çıkar" dedi.