Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Türkmenistan'da Dünya Sağlık Günü dolayısıyla başkent Aşkabat'ta ve vilayet merkezlerinde etkinlikler düzenlendi.

Türkmenistan resmi televizyon kanalı Altın Asır'ın haberine göre 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla düzenlenen toplu bisiklet sürme etkinliğine Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov da katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Köpetdağ'da bulunan sağlık yolunu yaya olarak geçen üniversite öğrencileri arasında yarış düzenlendi.

Aşkabat Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Günü vesilesiyle şehirde trafik 4-11 Nisan tarihlerinde sınırlandırılmıştı.

Kısıtlamalar hafta boyunca 08.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak.