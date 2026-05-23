Türkülerle Hemşirelere Teşekkür
Türkülerle Hemşirelere Teşekkür

23.05.2026 23:10
Trabzon'da hemşireler için düzenlenen konserde, sağlık çalışanları Türkülerle sahne aldı.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce "Şifadır Türküler" temasıyla Türk halk müziği konseri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, koronun "Hemşireler Haftası" etkinlikleri kapsamında sahne aldığını söyledi.

Hemşireler Haftası'nı kutlayan Şen, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şef Seray Odabaş'ın yönettiği sağlık çalışanlarından oluşan koro, "Şefkatle iyileştiren ellere, türkülerle teşekkür" sloganıyla çeşitli şarkıları seslendirdi.

Konseri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Oğuz Kara, sağlık çalışanı ve aileleri izledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Trabzon, Sağlık, Müzik, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
