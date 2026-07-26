Tuzköy'de Hatıra Müzesi Kuruldu - Son Dakika
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Tuzköy'de Hatıra Müzesi Kuruldu

Tuzköy\'de Hatıra Müzesi Kuruldu
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57 yaşındaki Mustafa Arı, vefat edenlerin eşyalarıyla bir müze kurarak köy hafızasını yaşıyor.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Mustafa Arı, hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin günlük eşyalarıyla evinin bir kısmını "hatıra müzesine" dönüştürdü.

Gözlükten daktiloya, tıraş makinesinden gramofona kadar yüzlerce eşyanın sergilendiği müzede, vefat eden mahalle sakinlerinin anıları yaşatılıyor.

Yaklaşık 30 yıldır müze için emek veren Arı, AA muhabirine, amacının eski eşyaları muhafaza etmekten çok gelecek kuşaklara köyün hafızasını aktarmak olduğunu söyledi.

Arı, müze çalışmasına yıllar önce birkaç parçalık eşyayla başladığını, zamanla köy halkının da desteğiyle koleksiyonu büyüttüğünü anlattı.

Köyde vefat eden kişilerin geride bıraktığı hatıra niteliğindeki eşyaları ailelerinden alarak muhafaza ettiğini anlatan Arı, "Köyde ölen kişilerin eşyalarını alıyoruz, topluyoruz. Evimizin bir bölümünü komple bu işe ayırdık. Burayı müze haline getirdik. İnsanların isimleri sadece mezar taşında kalmasın diye burada anılarını yaşatıyoruz." dedi.

Eşyaların temizlik ve bakımlarının eşi ile gelini tarafından yapıldığını anlatan Arı, ailesiyle anıların özenle korunduğu müzeye emek harcamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Arı, müzeye son olarak 2 hafta önce kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden uzman çavuş Murat Aksoy'un kamuflajını ve künyesini yerleştirdiğini dile getirdi.

Müzenin kendisinden sonra da devam etmesini arzuluyor

Tuzköy'den göç ederek Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına yerleşenlerin memlekete geldiklerinde müzeyi ziyaret ettiğini anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Almanya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan köye gelenler müzeyi geziyor. Çaylarını, kahvelerini de ikram ediyorum. Onlar mutlu oldukça biz de yaptığımız işten memnun oluyoruz. Ayakta durduğum sürece bu işe devam edeceğim. Çocuklarıma bırakacağım, onlar da inşallah devam ederler. Burada hiç yoksa 1000 parça vardır. Vefat eden 100-150 kişinin anısı var ama diğerlerini de katarsan herkesin anısı var. Çünkü eşyalar eski. Akrabamız, komşumuz Murat Aksoy Iğdır'da görev yapıyordu. Vefat edince en son kullandığı askeri elbisesiyle beraber ona müzede yer ayırdım. Bir köşede de onu yaşatıyoruz. İçeriye girdiğim zaman onu sanki orada görüyor gibi oluyorum."

Arı'nın eşi Zekiye Arı ise anıların yaşatılması konusunda kocasıyla aynı duygu ve düşüncelere sahip olduğunu ifade etti.

Müzeyi gezen kadınlara eşlik ettiğini söyleyen Zekiye Arı, "Ziyaret edenler eşyanın üstünde isim görünce 'Vay teyzemin tabağı, tenceresi, heybesi' diyor ve duygulanıyorlar." dedi.

Zekiye Arı, sağlığı el verdiği müddetçe insanların hatıralarının korunmasına yönelik çaba göstermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Tuzköy, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuzköy'de Hatıra Müzesi Kuruldu - Son Dakika

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