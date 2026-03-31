Tuzla Palas Gölü'nde Flamingo Gözlemlendi
Tuzla Palas Gölü'nde Flamingo Gözlemlendi

31.03.2026 11:23
Yıllar sonra Tuzla Palas Gölü'nde flamingolar tekrar görülerek doğa canlanıyor.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan ve son aylarda etkili olan yağışlarla yüzey alanı genişleyen Tuzla Palas Gölü'nde yıllar sonra flamingolar görülmeye başlandı.

Kesin korunacak hassas alanlar arasındaki Tuzla Palas Gölü'nün yüzey alanı, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü verilerine göre bölgedeki etkili kar ve yağmurun ardından 30 kilometrekareye yükseldi.

Biyolojik zenginliğiyle dikkati çeken, birçok kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan göl, su seviyesinin artmasıyla Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingolara uzun yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

Göç yolu üzerinde olması nedeniyle 213 kuş türünün yaşadığı tespit edilen alanda, genellikle flamingo, angut, turna, fiyu, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemlenebiliyor.

"Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi"

Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir, AA muhabirine, flamingoların 40 yılı aşkın sürenin ardından Tuzla Palas Gölü'ne gelmesinin bölgede doğal hayatın yeniden canlandığını gösterdiğini söyledi.

Bölgede daha önce hiç flamingo görmediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Yıllardır dedelerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz, daha önce hiç görmediğimiz için bundan sonra göremeyeceğimizi düşündüğümüz, bir efsane sandığımız, aşkın, güzelliğin, zarafetin sembolü flamingoları görme imkanı bulduk. Flamingolar bu yıla kadar bizim için bir efsaneydi çünkü burada flamingo olduğunu bize büyüklerimiz söylerdi. 40 yıldır havzada yaşanan su sıkıntısı nedeniyle gelmeyen flamingolar bu sene buraya akın etti. Bu da havzanın 40 yıl önceki ekosistemine yeniden kavuştuğunun bir göstergesi. Flamingoların beslenme alanlarının genişlemiş olmasından dolayı yıllar sonra onları burada misafir ediyoruz."

Özdemir, yöre halkı olarak flamingoların bölgede daha çok vakit geçirebilmeleri için çaba gösterdiklerini, havzaya ulaşamayan suları kendi imkanlarıyla kanallar açarak göle getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hayvanlar, Palas, Tuzla, Çevre, Doğa, Son Dakika

