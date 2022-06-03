Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali - Son Dakika
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Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali

03.06.2022 13:57

Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivaliİSTANBUL Tuzla Belediyesi'nin destekleriyle Tuzlalı 150 kadın girişimci 'Alışveriş Festivali' düzenledi.

Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali

İSTANBUL Tuzla Belediyesi'nin destekleriyle Tuzlalı 150 kadın girişimci 'Alışveriş Festivali' düzenledi. 70 standın açıldığı ve el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği festival, 3 gün sürecek.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile oluşturulan ve kadın istihdamına katkı sağlayan Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü tarafından 'Girişimci Kadınlar Alışveriş Festivali' düzenlendi. 150 Tuzlalı kadın girişimcinin ürünlerinin sergilediği festivalde 70 stant açıldı. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği festival, 3 gün sürecek. Sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar sürecek olan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken festivalde yarışmalar, eğlence ve çeşitli aktiviteler ziyaretçiler ile buluşturuluyor.

"Uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunmak için buradayız"

Festivalde stant açan Tuzlalı kadın girişimcilerden Hilal Gülbek, " Tuzla ve çevresindeki geniş kesim zaten bizlere, biz kadın girişimcilere çok destek oluyorlar. Biz de bu tür platformlarda kendimizi göstermek adına hem kendimiz için, kendi markalarımızı tanıtmak için hem de buradakilere uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunmak için buradayız. Tuzla'nın zaten son zamanlardaki kalkınması gözle görülür şekilde zaten ortada. Öncelikle Tuzla Belediye Başkanı Şadi Beye desteklerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

"Bizim amacımız içinde girişim ruhu olan tüm kadınlarımıza cesaret vermek"

Festival hakkında konuşan Merve Orhan ise "Heyecanlıyız, 3 gün boyunca Tuzla Marina'da sürecek olan festivalimizde 70 tane standımız var. 150 tane girişimci kadınımız burada ürünlerini sergilediği muhteşem bir festivalde kendilerini tanıtacaklar. Burada satış pazarlarını oluşturduk. Heyecanlıyız, bizim amacımız içinde girişim ruhu olan tüm kadınlarımıza cesaret vermek. Bize desteklerinden dolayı Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali
Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali
Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali
Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali

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Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, alışveriş, Tuzla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuzlalı girişimci kadınlardan alışveriş festivali - Son Dakika

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