TYB'den Erzurum'a iki ödül birden - Son Dakika
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TYB'den Erzurum'a iki ödül birden

TYB\'den Erzurum\'a iki ödül birden
23.06.2026 08:57  Güncelleme: 08:59
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Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2025 yılı ödülleri, Arnavutköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Ödüller arasında İsmail Bingöl ve TRT Erzurum Radyosu da yer aldı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2025 yılı "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri", Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Arnavutköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, usta yazarlar, fikir insanları, genç yetenekler ve sanatçılar bir araya geldi.

TYB İstanbul Musiki Korosu'nun dinletisiyle başlayan törende TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinliğin bu yıl 45. kez düzenlendiğini belirterek, bir organizasyonun uzun yıllar kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

TYB Ödülleri'nin kültür hayatındaki önemine dikkati çeken Arıcan, ülkenin, dönemin sosyal ve siyasi şartları içinde hayata geçirilen ödüllerin, yazarların görünürlük kazanması ve emeklerinin takdir edilmesi açısından önemli bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

"TYB ödülleri, Türkiye'nin vicdanını temsil eder"

TYB Başkanı Prof. Dr. Enes Kala, kültürel hayatın zorla ve dayatmalarla inşa edilemeyeceğini söyleyerek, "Bizim için kültür, aşağıdan yukarıya doğru inşa edilen milli, yerli ve sivil bir oluşumdur. TYB ödülleri, sabırla eserler ortaya koyan isimlerin görünmesini sağlamaya bir vesile olmaktadır. Bunun yanı sıra eser veren kıymetli isimlere bundan sonra da benzer işler üretmesi noktasında bir sorumluluk ve mesuliyet yükler. TYB olarak bizler aynı zamanda, sadece bugünü düşünmeyen, köklere ve geçmişine vurgu yapan Türkçe hassasiyetini gözeten isimlere bir hürmet olarak bu ödülleri sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise TYB'nin düzenlediği ödüllerin kültür sanat ve fikir hayatındaki önemine dair, "Bizler biliyoruz ki bir milletin zenginliği sadece maddi unsurlardan değil, yetiştirdiği düşünürler, ortaya koydukları sanat eserleri ve aktardığı kültürel mirasla değerlendirilir. Biz de bugün burada fikirleri, kalemleri ve eserleriyle bu büyük mirasa katkı sunan isimleri takdir ediyoruz. Onlara önemli eserler koydukları ve yarına izler bıraktıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Gecede TYB'den ödül alan isimlere plaketleri takdim edildi.

Bu yıl ki ödüllerden ikisi Erzurum'a geldi. Milat Gazetesi'ndeki yazılarında Anadolu irfanını ve insani değerleri merkeze alan, karmaşık toplumsal konuları okurun kolayca bağ kurabileceği kısa ama etkileyici bir anlatımla sunması nedeniyle İsmail Bingöl Basın Fıkra dalında, yalnızca bir radyo yayını değil; aynı zamanda bölge insanının gündelik yaşamına dokunan, sorunlarına çözüm arayan ve kültürel değerlerini yarınlara taşıyan bir köprü niteliğinde olan TRT Erzurum Radyosu- Hayatın İçinden programı, ödüle layık görülmüştür.

Törende konuşan yazar, şair, prodüktör İsmail Bingöl, yazmanın zor ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunu, çünkü yazarken insanın hitap ettiği kitle açısından neleri gündeme getirip, nelerden uzak durması, anlatılan cümlelerde hayatın hangi yanına dokunulacağını bilmesi, ona göre yazması gerektiğini ifade etti. Daha sonra, Türkiye Yazarlar Birliği gibi bir kuruluşun mensubu olmakla gurur duyduğunu söyleyen Bingöl, ardından rahmetli olan şeref başkanımız D.Mehmet Doğan'ı rahmetle, şimdiki şeref başkanımız Rektör-Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ı hürmetle ve şimdiki başkanımız Prof.Dr.Muhammed Enes Kala'yı şükranla anarak sözlerini bitirdi.

TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar ise, yaptığı konuşmada Türkiye Yazarlar Birliği'nin 15 Aralık 1960 tarihinden beri yayın yapan ve bulunduğu coğrafyada halkla iç içe, o günden bugüne kadar kesintisiz yayın yapıp onların dünyalarının önemli bir parçası olan TRT Erzurum Radyosuna ödül veren şeref başkanı Musa Kazım Arıcan'a, TYB Başkanı Muhammed Enes Kala'ya teşekkür etti. Alemdar, verilen bu ödülün manevi manada kendileri ve çalışanları için önemli bir gücü temsil ettiğini, farkında olunmalarının çalışma ve üretme konusundaki şevklerini artıracağına vurgu yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TYB'den Erzurum'a iki ödül birden - Son Dakika

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