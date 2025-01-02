Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ulus Dağı, havadan görüntülendi.
Çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1764 rakımlı Ulus Dağı bölgenin en yüksek dağlarından biri olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
Bazı vatandaşlar kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği dağı ziyaret etti.
Endemik bitki çeşitliliğine sahip Ulus Dağı'ndaki beyaz örtü dronla görüntülendi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ulus Dağı'nda Kar Manzarası - Son Dakika
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