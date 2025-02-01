Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle ANDA Derneğince düzenlenen 2. Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF), Ankara'daki açılış programıyla başladı.
Afetler ve iklim krizinin etkilerini sinema aracılığıyla anlatmayı amaçlayan festivalin açılışı, Kolektif House Next Level'da gerçekleştirildi.
Açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından, önceki festivalde "Belgesel" dalında "En İyi Yönetmen" ödülünü kazanan "The Journey: The Future of Kazakh Nomads" filminin gösterimi yapıldı.
Film gösteriminin ardından düzenlenen "İklim Perdesi" panelinde, Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü Dr. Barışkan Ünal moderatörlük yaptı. Panelde, Prof. Dr. Serdar Öztürk, yönetmen Akira Kurosawa'nın filmleri üzerinden "eko-felsefe" konusunu ele aldı.
Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral da "İklim Krizinin Gerçekleri" başlıklı konuşmasıyla deneyimlerini paylaştı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uluslararası Afet Film Festivali Başladı - Son Dakika
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