Uluslararası Akra Caz Festivali 3-18 Haziran'da gerçekleştirilecek

Uluslararası Akra Caz Festivali'nin beşincisi 3-18 Haziran'da düzenlenecek.

Modern, klasik cazın yanı sıra caz müziği, funk, rock, latin, soul, elektronik tarzla harmanlayan renkli müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festivalin bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek.

Festival, Akra Hotels'in açık hava sahnesinde 3 Haziran Cuma akşamı ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ile Fantine'nin solistliğindeki açılış konseriyle başlayacak.

Ayrıca Imany, Akra Jazz Band, Kokoroko, Deli Bakkal, China Moses, Önder Focan Group, Antonio Lizana, Flamenco Ensemble, Neşet Ruacan Quartet, Akra Genç Caz, August, Kick The Switch, Afroloji, Onat Murat Trio, Mark Eliyahu, Esra Kayıkçı Band, Bülent Evcil ve Fazıl Say sahne alacak.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 17 ve 18 Haziran'daki konserlerinde, alanında derin izler bırakan ustalar için bestelediği, "Portreler" ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Say'a konserlerinde flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik edecek.