GAZİANTEP - "Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" başladı - Son Dakika
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GAZİANTEP - "Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" başladı

18.05.2022 22:03

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" başladı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" başladı.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında, Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal Gaziantep'te ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyircinin karşısına çıktığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Söz konusu müzikal, salonu dolduran izleyiciden büyük beğeni topladı.

GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı
GAZİANTEP - Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat GAZİANTEP - 'Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali' başladı - Son Dakika


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