Uluslararası öğrenciler Çanakkale Zaferi'ni şiir ve türkülerle kutladı - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler Çanakkale Zaferi'ni şiir ve türkülerle kutladı

ANKARA - Türkiye burslarıyla eğitimini sürdüren uluslararası öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni şiir ve türkülerle kutladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Başkanlığın Ankara Ofisi'nde "Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi. Programa katılım gösteren Türkiye burslarıyla eğitimini sürdüren uluslararası öğrenciler, şiir ve türküler seslendirerek Çanakkale Zaferi'ni kutladı. Programa YTB Başkanı Abdullah Eren'ın yanı sıra birçok davetli, kurum yetkilisi ve uluslararası öğrenciler katıldı. Eren, burada yaptığı konuşmada 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine değindi.

"Türklerin savaşırken kahramanlıkları düşmanlarının dahi takdirine mazhar olmuştur"

YTB Başkanı Eren, Çanakkale Savaşı'nda sadece Türklerin şehit olmadığının, 72 milletten, çok farklı coğrafyalardan gelen kişilerin mücadele edip şehit olduğunu vurgulayarak, "Türklerin şecaatleri, cesaretleri, fedakarlıkları, savaşırken kahramanlıkları düşmanlarının dahi takdirine mazhar olmuştur. Onlar dahi bizlerle savaş yaparken bizim bu özelliklerimizden bahsetmişlerdir. Mutlaka sizin milletleriniz de öyle fakat bizler için bunlar içerisinde Çanakkale Zaferi'nin ayrı bir yeri var. Çanakkale'de sadece Türkler şehit olmadı, onlar mücadele etmedi. 72 millet diye tabir edebileceğimiz çok farklı coğrafyalardan farklı milletler kardeş topluluklarımız Osmanlı askeri olarak bu savaşta mücadele ettiler ve şehit oldular. Dedelerimizin beraber omuz omuza, kol kola, beraberce mücadele ettiği ve bir kısmının hayatını kaybettiği bu savaş hepimiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.