Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı - Son Dakika

Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na 12 ülkeden 40 öğrenci katıldı.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi ile Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince organize edilen programa yerel kıyafetleriyle katılan öğrenciler, yerel danslardan ülke tanıtım sunumlarına, yöresel yemeklerden şarkılara ve Türkçe şiir dinletilerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Cengiz Kıyak, öğrencilerin akademik, sosyal kültürel, sportif ve kişisel gelişim alanlarında desteklemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Temel afet bilinci eğitimi, kitap kritiği ve münazara etkinliklerinin ardından uluslararası öğrencilerle şenlik havasında program tertip ettiklerini aktaran Kıyak, "Bu programla öğrencilerimiz de bizler de bir kez daha anladık ki, büyük medeniyetin evlatları olarak gönül coğrafyamızdan kopmamışız, bir ve beraberiz. Onlar bizlere, bizler de onlara hiç yabancılık çekmiyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin başkan yardımcısı Sudanlı doktora öğrencisi Tarıg Idris Abdalla Gabreel de Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrencilerin ülkelerini, kültürlerini ve kendilerini ifade etme imkanı bulduklarını kaydetti.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de konuşma yaptı.

Afganistan, Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Sudan, Filistin, Mısır, Yemen, Türkmenistan, Çeçenistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı programda şiir dinletisi ve sunum yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Farklı ülkelerin yemeklerinin de ikram edildiği program, büyük beğeni topladı.