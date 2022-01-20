Üye Girişi
Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı - Son Dakika

Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı

20.01.2022 12:59
Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı

Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na 12 ülkeden 40 öğrenci katıldı.

Sakarya'da düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'na 12 ülkeden 40 öğrenci katıldı.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi ile Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneğince organize edilen programa yerel kıyafetleriyle katılan öğrenciler, yerel danslardan ülke tanıtım sunumlarına, yöresel yemeklerden şarkılara ve Türkçe şiir dinletilerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Cengiz Kıyak, öğrencilerin akademik, sosyal kültürel, sportif ve kişisel gelişim alanlarında desteklemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Temel afet bilinci eğitimi, kitap kritiği ve münazara etkinliklerinin ardından uluslararası öğrencilerle şenlik havasında program tertip ettiklerini aktaran Kıyak, "Bu programla öğrencilerimiz de bizler de bir kez daha anladık ki, büyük medeniyetin evlatları olarak gönül coğrafyamızdan kopmamışız, bir ve beraberiz. Onlar bizlere, bizler de onlara hiç yabancılık çekmiyoruz." ifadesini kullandı.

Derneğin başkan yardımcısı Sudanlı doktora öğrencisi Tarıg Idris Abdalla Gabreel de Türkiye'de öğrenim gören misafir öğrencilerin ülkelerini, kültürlerini ve kendilerini ifade etme imkanı bulduklarını kaydetti.

Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel de konuşma yaptı.

Afganistan, Azerbaycan, Pakistan, Kırgızistan, Sudan, Filistin, Mısır, Yemen, Türkmenistan, Çeçenistan ve Kazakistan'dan yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı programda şiir dinletisi ve sunum yapıldı, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Farklı ülkelerin yemeklerinin de ikram edildiği program, büyük beğeni topladı.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Sakarya, Tes İş, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı - Son Dakika


Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana! Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!         
13:06
Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı         
12:49
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız         
12:25
Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te         
12:14
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası! Nitelikli suçtan hapis cezası isteniyor Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası! Nitelikli suçtan hapis cezası isteniyor         
11:52
Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor         
11:19
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı Trabzon'da transfer fırtınası sürüyor! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı         
10:08
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24

Son Dakika Haberleri
13:05 Herkes elektrik şoku yemiş gibi! Faturalarını paylaşan paylaşana!
12:57 HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'da!
12:48 Anne "yaşlı ama kral dedi"! 11 yaşındaki kızını Adnan Oktar ile evlenmeye zorladı
12:47 Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı
12:42 Vatandaştan çaldıkları paraları alkol banyosu yaparak yemişler
12:25 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Dünyada ilk! BioNTech üzerine TURKOVAC çalışmasını başlatacağız
12:14 Yarı yarıya zamlandı! İstanbul'da site aidatları 8 bin liraya kadar çıktı
12:14 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge için net tarih: Mayısta Meclis'te
12:10 Bu ilçelerde aidatlar kiradan bile pahalı! Site sakinleri sokağa döküldü
11:51 Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında dolandırıcılık iddiası! Nitelikli suçtan hapis cezası isteniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 13:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Uluslararası öğrenciler şenlik havasındaki buluşmada kültürlerini tanıttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement