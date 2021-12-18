Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu'nun ilk oturumu yapıldı - Son Dakika

- Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu'nun ilk oturumu yapıldı

İSTANBUL - Güngören Belediyesi'nin Genç Osman Kültür Merkezi'nde yakın zamanda hayatını kaybeden tarihçi Mehmet Genç anısına düzenlediği Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumunun ilk oturumu yapıldı.

İktisat tarihinin gelişimi, ehemmiyeti ve bu sahada yapılan çalışmaların bilimsel bir ortamda tartışılması, aynı zamanda iktisat tarihine yönelik ilginin artırılması amacıyla Güngören Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu'nun ilk oturumu gerçekleştirildi. Yakın zamanda vefat eden Osmanlı İktisat Tarihinin öncü düşünürlerinden ve çalışmalarındaki özgünlük ile dünyada bir üne sahip olan Mehmet Genç'in anısına düzenlenen Uluslararası Osmanlı İktisat Tarihi Sempozyumu 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek.

Programa katılan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir yaptığı konuşmada, kendisi için anlamlı bir organizasyon olduğunu söyledi. 3 gün boyunca önemli sunumlar yapılacağını dile getiren Başkan Demir, "Bugün Güngören Belediyesi için kurumsal anlamda önemli bir gün. Önemli misafirlerimiz var. İnşallah bugün düzenlediğimiz açılışla beraber 3 gün boyunca Osmanlı İktisat Tarihi ile ilgili çok önemli sunumlar gerçekleşecek. Bunun yanında benim için ayrıca anlamlı bir organizasyon. Kıymetli hocalarımı bize ders veren hocalarımı burada ağırlamak beni gerçekten duygulandırıyor. Burada Güngören İstanbul'un Türkiye'nin en küçük ilçesine geldiniz. İnşallah buradaki sunumlara İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ilçemizde okuyan lisede okuyan öğrencilerimizi de davet edip getirecek. Onlara da katkılar sunup örnek olacak. Belki hayal kurmalarını kendilerine hedef koymalarını ilimlerle meşgul olmalarını sağlayacaklar" diye konuştu.

Marmara Rektör Yardımcısı Mustafa Çelen ise iktisat tarihi alanı iktisat biliminin en özgün alanlarından biri olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "İktisat tarihi alanı iktisat biliminin en özgün alanlarından biridir. Yani bir Osmanlı İmparatorluğunun devamı bir Türkiye Cumhuriyetine sahipseniz siz geriye doğru tarih bilimi yapmak istiyorsanız hele bu üç kıtanın birleştiği coğrafyada iktisat tarihini yapmak istiyorsanız çok verimli bir alandır. "

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